oroscopo-settimanale-dal-14-al-20-marzo,-le-previsioni-segno-per-segno-di-branko!

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 14 al 20 marzo. Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 14 al 20 marzo

Ariete – Quattro stelle per i nativi dell’Ariete. Secondo l’oroscopo di Branko vi attende una settimana molto buona. Quest’anno l’equinozio cade il 20 marzo e il cielo astrale vi riserva transiti molto intensi che migliorano ogni settore della vita non ancora soddisfacente per voi. Le stelle vi incoraggiano a ripartire da zero con l’amore, famiglia, figli, le vostre emozioni intime. È il momento di affrontare qualche paura e lunedì con la Luna nel cielo dell’Ariete riuscirete a sconfiggerla. Marte bisbetico porta nuove discussioni con i parenti. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dei Gemelli.

Toro – Quattro stelle per i nati sotto il segno del Toro. Secondo l’oroscopo di Branko vi aspetta una settimana molto buona. Se avete voglia di fare qualche cambiamento, questa è la settimana adatta, potete cambiare anche le cose che non fanno più per voi. Le giornate di martedì e mercoledì vi spronano ad affrontare tutte le questioni che riguardano il denaro e le transazioni. Inoltre, la Luna nel segno porta un carretto di fiori d’amore: quando amate, siete simpaticamente folkloristici. Favoriti gli incontri con i nativi dei Pesci.

Gemelli – Quattro stelle per i nativi dei Gemelli. Secondo l’oroscopo di Branko questa è una settimana molto buona. Il mese dei Pesci termina con l’equinozio, che cade sabato. Anche se vi ha portato tanti problemi, si concluderà con nuove opportunità di successo. Mercurio transita nel cielo dei Pesci lunedì, può sbagliare qualche conto. Per fortuna il transito dura poco e non avete motivo di lamentarvi perché quest’anno il vostro pianeta vi riserva un’attenzione particolare per molti mesi. Venere vuole che voi pensiate di più al vostro amore. Date tutto per scontato, ma anche l’amore va guadagnato. Non mancano occasioni. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dell’Acquario.

Previsioni astrologiche fino al 20 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Cinque stelle per i nati sotto il segno del Cancro. Secondo l’oroscopo di Branko vi attende una settimana ottima. C’è tantissimo amore nel corso di questa seconda metà di marzo, ma è un po’ instabile. Per esempio, lunedì la Luna nel cielo dell’Ariete crea un’improvvisa tensione, soprattutto nel matrimonio. In campo lavorativo, siete state molto bravi a fare cambiamenti sul luogo dove lavorate, ma vi siete dimenticati di aggiornare gli altri. Favoriti gli incontri con i nativi dei Pesci.

Leone – Quattro stelle per i nativi del Leone. Secondo l’oroscopo di Branko vi aspetta una settimana molto buona. Durante la seconda metà di marzo riuscirete a realizzare ciò che volete insieme con altre persone fidate. Non mancano occasioni di guadagno, ma Giove mette l’accento sulla vostra ricchezza interiore, il vostro cuore trabocca di emozioni. Sfruttate questo periodo per realizzare qualcosa di soltanto vostro, anche con la famiglia. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dei Gemelli.

Vergine – Tre stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Secondo l’oroscopo di Branko questa è una settimana buona. Le stelle di fine inverno vi spronano a reagire. Se ci sono delle cose da chiarire nei vostri rapporti, questa è la settimana adatta per sistemare tutto. Non è un mistero quanto possiate diventare ansiosi e preoccupati appena si presenta un intoppo, ma dovete darvi una calmata perché sono dei momenti passeggeri. Favoriti gli incontri con i nativi del Toro.

Branko, oroscopo e classifica dal 14 al 20 marzo: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Cinque stelle per i nativi della Bilancia. Secondo l’oroscopo di Branko vi attende una settimana ottima. Non aspettate la primavera, cogliete subito le occasioni della vita. Il vostro cielo astrale è pieno di amore e di passione. Molti di voi desiderano un amore fisico: deve avere certi occhi, labbra come un principe arabo, corpo alto ma non troppo, ma più di tutto le mani! Questa è anche la settimana di rivincita nel lavoro, un affare finanziario si conclude meravigliosamente. Attenzione, però, alla Luna in Ariete lunedì: è così strana e pesante! Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dell’Ariete.

Scorpione – Quattro stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Secondo l’oroscopo di Branko vi aspetta una settimana molto buona. Giornate belle e fortunate, soprattutto per il settore dei soldi. Ma la bella notizia arriva lunedì. Dopo oltre due mesi complicati di Mercurio nel cielo dell’Acquario, anche il pianeta del lavoro e dei viaggi raggiunge il cielo dei Pesci. Questo transito non è il massimo, ma fa sempre parte del settore della fortuna, vi riavvicina alle amicizie, piacevoli relazioni sociali, che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più, magari in un amore stagionale. Favoriti gli incontri con i nativi del Capricorno.

Sagittario – Tre stelle per i nativi del Sagittario. Secondo l’oroscopo di Branko questa è una settimana buona. Dovete cambiare quell’atteggiamento distaccato che assumete nei confronti delle persone che lavorano a stretto contatto con voi: potreste aver bisogno del loro aiuto per tutta la settimana. Tutto l’inverno avete avuto un cielo astrale ottimista, benevole, adesso si tratta solo di aspettare l’equinozio di primavera sabato. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno del Leone.

L’oroscopo di Branko, settimana dal 14 al 20 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Secondo l’oroscopo di Branko vi attende una settimana ottima. L’inverno vi fa compagnia fino al 20 marzo, non restate immobili ad aspettare un miracolo, anzi attivatevi e lanciate iniziative in ogni direzione, il successo è dietro l’angolo. Solo un’incognita potrebbe esserci in questa settimana, rappresentata dalla Luna nel segno dell’Ariete, lunedì Lunedì, giornata che vi fa pensare agli eventi del passato, ma la vostra bella vita, il vostro amore bellissimo è adesso. Dovete riconoscere il presente, vivere il momento, senza lasciarvi influenzare da eventi esterni. Favoriti gli incontri con i nativi del Toro.

Acquario – Cinque stelle per i nativi dell’Acquario. Secondo l’oroscopo di Branko vi aspetta una settimana ottima. Fino al 23 aprile non dovete sottovalutare il trigono Giove-Marte. Questo aspetto porta soldi extra, secondo la tradizione astrologica. Marte spinge ad agire e a combattere, distruggere o riedificare velocemente. Ricordate che è un pianeta imprudente negli affari e nelle speculazioni, ma Giove e Saturno garantiscono grande successo negli affari. La Luna in Ariete, lunedì, mette in risalto il vostro talento di amatore. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dei Gemelli.

Pesci – Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Secondo l’oroscopo di Branko questa è una settimana molto buona. Vivete al massimo gli ultimi giorni d’inverno, il vostro nuovo anno lunare ha in serbo per voi ancora tanti transiti planetari davvero eccellenti. Nel frattempo, Venere protegge l’amore dalle provocazioni di Marte in Gemelli; una maggiore sensualità avrà certo un’ottima influenza nei vostri rapporti. Diventa difficile respingere i corteggiatori, che arrivano ogni giorno della settimana come il pane fresco. E poi, Mercurio, che arriva lunedì , riscalda il forno professionale. Cercate, però, di non strapazzare troppo il vostro fisico. Favoriti gli incontri con i nativi del Leone.

