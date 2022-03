oroscopo-settimanale-dal-14-al-20-marzo,-le-previsioni-segno-per-segno-di-paolo-fox!

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 14 al 20 marzo. Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Paolo Fox!

Oroscopo dal 14 al 20 marzo 2022: Ariete

Cari Ariete, per voi sono previste quattro stelle. Sarà una settimana buona. Le stelle favoriscono l’amore e i sentimenti, però, dovete essere pronti a fare entrare nella vostra vita una persona che prova un sincero affetto nei vostri confronti. Le tensioni saranno superate soltanto se c’è un buon rapporto di base. Per quanto riguarda il lavoro, nemmeno la stanchezza riuscirà a fermare i vostri grandi e ambiziosi progetti. Lunedì promette di essere una giornata positiva con la Luna nel vostro segno. Tra fine marzo e il mese di aprile ci sarà una svolta.

Le previsioni dal 14 al 20 marzo 2022 per il Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi sono previste quattro stelle. Vi attende una settimana buona. In amore, arrivano giornate positive e finalmente potrete dimenticare quel periodo complicato vissuto nel mese di febbraio. Per quanto riguarda il lavoro, sono favoriti i contratti; entro la metà del 2022 dovrete rivalutare degli accordi presi, sempre se avete un lavoro part-time.

Oroscopo dal dal 14 al 20 marzo 2022, le previsioni di Paolo Fox per il segno dei Gemelli

Cari Gemelli, tre stelle. Secondo l’oroscopo settimanale del noto astrologo, vi aspetta una settimana discreta. In amore, previsto qualche disagio: durante questa settimana evitate di lanciarvi in situazioni complesse. Un amore è sempre difficile da vivere per coloro che sono sempre alla ricerca di stimoli. Evitate le polemiche e voltate pagina, soprattutto se siete reduci da una separazione. Lavoro? Le idee che avete in mente meritano di essere realizzate. La settimana non porta grandi risposte, ma a fine mese arriveranno. Una giornata importante potrebbe essere quella di venerdì.

Cancro: Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per la settimana dal 14 al 20 marzo

Cari Cancro, per voi sono previste cinque stelle. Settimana fantastica. Venere favorevole consiglia di esternare i vostri sentimenti e di non avere paura delle nuove emozioni. Troppi pensieri non permettono di fare bene l’amore? Cercate di dimenticare i dolori del passato, guardate al futuro. Se avete un’attività autonoma è molto probabile che iniziate a discutere di cambiamenti importanti da realizzare dalla fine di maggio.

Leone: Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per la settimana dal 14 al 20 marzo

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi sono previste tre stelle. In amore vi attendono delle giornate complicate. Ci vuole un po’ di pazienza! Affrontate i problemi di coppia che ci sono stati nel passato. Anche se non ci saranno troppe tensioni, resteranno giornate un po’ convulse. Non andrà meglio dal punto di vista lavorativo: forse è il caso di fare un passo alla volta, senza precipitare gli eventi. La fine di marzo porterà qualcosa in più.

Le previsioni per la Vergine per la settimana 14 al 20 marzo 2022

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, per voi è prevista una settimana da tre stelle. Le giornate in arrivo porteranno complicazioni in amore, forse perché avete la testa altrove. Per coinvolgere il partner bisogna avere una serenità interiore e ora non è possibile perché siete presi dal lavoro. Nessun problema, invece, nelle relazioni forti. In campo professionale, ultimamente vi siete impegnati molto e per questo vi sentite un po’ stanchi.

Paolo Fox dal 14 al 20 marzo 2022: il segno della Bilancia

Cari Bilancia, vi attende una settimana buona: quattro stelle. Per l’amore è un buon periodo, le sensazioni sono buone e avete voglia di riscatto o di rivalsa su delusioni e ferite mai rimarginate. La giornata di venerdì sarà molto interessante per gli incontri. Qualsiasi problema di coppia andrebbe affrontato subito, senza aspettare la fine del mese. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di essere più positivi.

Paolo Fox: le previsioni per lo Scorpione dal 14 al 20 marzo 2022

Cari Scorpione, l’astrologo per voi prevede cinque stelle. Negli ultimi tempi la vostra relazione è stata presa di mira dalle incertezze. Per voi l’amore è sempre stato una fonte di grandi emozioni, ma anche di estremi disagi. In questo periodo dovete cercare di andare oltre. Durante la giornata di mercoledì evitate i conflitti. Le coppie in crisi dovranno recuperare il rapporto, sempre se ci sarà la volontà da parte di entrambi di farlo. Questo è un periodo interessante per la vostra vita lavorativa: novità arriveranno dalla fine di maggio.

Paolo Fox: le previsioni per il Sagittario dal 14 al 20 marzo 2022

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi sono previste tre stelle. Per i single del segno sarà un periodo molto interessante, ma dovranno fare attenzione alle complicazioni nate dai vecchi amori. Visto che Venere non è dalla vostra parte, evitate i conflitti. Questa settimana vi lascia con il fiato sospeso e il weekend potrà portare un momento di crisi in molti rapporti di coppia. Dalla prossima settimana arriveranno soluzioni.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 14 al 20 marzo 2022: Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo settimanale dell’astrologo godrete di una settimana fantastica: cinque stelle. La situazione generale porterà a vivere i sentimenti in maniera più intensa. Coltivate nuove storie, perché potrebbero diventare importanti nel corso di questi giorni. Molti di voi, in questi giorni, faranno una scelta importante per la famiglia o per i figli. Per quanto riguarda il lavoro, febbraio è stato un mese costruttivo e marzo propone delle riflessioni, sfruttate bene le giornate di martedì e mercoledì..

Acquario Paolo Fox, previsioni dal 14 al 20 marzo 2022

Cari Acquario, cinque stelle. Vi aspetta una settimana fantastica. In amore, desiderate vivere un rapporto speciale fuori dal comune, ma attenzione a non cercare l’impossibile. Gli incontri di fine marzo sembrano davvero interessanti e venerdì promette di essere una giornata molto intrigante per le emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, all’orizzonte s’intravedono delle novità. In arrivo buone idee.

Paolo Fox, settimana dal 14 al 20 marzo 2022: le previsioni per i Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi sono previste cinque stelle. Se l’amore non c’è significa che siete prigionieri di ricordi, paure, pregiudizi. Nelle coppie la passionalità salirà alle stelle. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno nuovi obiettivi da raggiungere. Periodo molto interessante per coloro che vogliono sviluppare nuove idee. Mercurio nel segno prepara giorni importanti.

