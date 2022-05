oroscopo-settimanale-dal-16-al-22-maggio,-le-previsioni-di-paolo-fox-per-il-segno-acquario!

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 16 al 22 maggio,. Vediamo cosa dicono gli astri per la settimana prossima secondo l’interpretazione del nostro astrologo preferito per il segno acquario?

Oroscopo settimanale dal 16 al 22 maggio 2022: previsioni Paolo Fox acquario

Settimana fiacca, grazie alla Luna dissonante. Ma vi state impegnando molto, per cui verso mercoledì raggiungerete il risultato sperato. In amore, si muove qualcosa: l’oroscopo Paolo Fox prevede che una persona potrà donarvi ciò che volete. Non caricatevi troppo con gli impegni perchè in questi giorni le energie vi mancheranno un pò.

