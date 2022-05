oroscopo-settimanale-dal-16-al-22-maggio,-le-previsioni-di-paolo-fox-per-il-segno-leone!

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 16 al 22 maggio,. Vediamo cosa dicono gli astri per la settimana prossima secondo l’interpretazione del nostro astrologo preferito per il segno leone?

Oroscopo settimanale dal 16 al 22 maggio 2022: previsioni Paolo Fox leone

Siete in una fase di cambiamento radicale sul settore attività, lavoro. Chi ha più di 20 anni dovrà decidere velocemente che fare. In vista c’è un avanzamento, non senza difficoltà, perchè vorreste fare qualcosa di nuovo e rimettervi in gioco. Entro la metà dell’anno vi troverete ad affrontare un esame importante. Potrete vincere, stando attenti. In amore siete in una fase di recupero, ma va meglio il lavoro, e ciò vi agita.

