oroscopo-settimanale-dal-16-al-22-maggio,-le-previsioni-di-paolo-fox-per-il-segno-sagittario!

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 16 al 22 maggio,. Vediamo cosa dicono gli astri per la settimana prossima secondo l’interpretazione del nostro astrologo preferito per il segno Sagittario?

Oroscopo settimanale dal 16 al 22 maggio 2022: previsioni Paolo Fox Sagittario

Avrete un cielo interessante, arriva però un piccolo calo nelle emozioni e qualche tensione in più. In questo momento state vivendo alla giornata, alcuni giorni siete contenti, altri meno e vorreste mandare tutto a monte. Per l’estate vi aspettano impegni che da un lato sono interessanti, ma dall’altra portano complicazioni, infatti ora vorreste fare solo le cose a cui tenete di più. I sentimenti nell’ultimo periodo sono stati fonte di disagio per voi, quindi se volete l’amore, dovete riscattarvi.

