oroscopo-settimanale-dal-16-al-22-maggio,-le-previsioni-di-paolo-fox-per-il-segno-scorpione!

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 16 al 22 maggio,. Vediamo cosa dicono gli astri per la settimana prossima secondo l’interpretazione del nostro astrologo preferito per il segno scorpione?

Oroscopo settimanale dal 16 al 22 maggio 2022: previsioni Paolo Fox scorpione

In questa settimana sarete provocati, Giove vi sta facendo accelerare, ma Urano in opposizione vi fa frenare; siete quindi in una fase strana, confusa, in cui avete tante idee in mente, ma non riuscite a concretizzare per via di ostacoli. Anche fisicamente non vi sentite al top. Non trascurate la famiglia. Nei rapporti in casa dovrete aver pazienza.

