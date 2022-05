oroscopo-settimanale-dal-16-al-22-maggio,-le-previsioni-segno-per-segno-di-paolo-fox!

Ariete

Lunedì particolare, con mercurio che entra in Toro e di riflesso porta anche dei vantaggi al vostro segno, anche per chi è ascendente Ariete. Infatti, per chi desidera cambiare lavoro, la strada è spianata. Non è un momento per gli incontri a lungo termine, ma si potrò invece vivere qualche rapporto nuovo per qualche mese, oppure godere di contratti a breve termine, o di emozioni fugaci. L’amore, quello vero, ha bisogno di una piccola spinta in più.

Toro:

Dopo mesi di revisione e di riflessioni, si apre una bellissima settimana per voi. Tornerete ad essere affascinanti e nel lavoro, chi saprà come comportarsi potrà andare a gonfie vele. La settimana si concluderà con un amore a 5 stelle, soprattutto tra venerdì e sabato, infatti potrete dare via libera alle emozioni, e chi ha chiuso una storia recentemente potrà finalmente voltare pagina.

Gemelli

In questi giorni qualche tormento, forse dovete parlare con un capo, oppure, se avete un’attività vostra, avrete una riunione con i vostri collaboratori. Tra oggi e domani, non avrete grandi novità. In amore, l’oroscopo Paolo Fox consiglia di evitare rapporti complicati e non crearsi dei film con persone con cui si è in crisi, oppure che non corrispondono ai vostri desideri. Da mercoledì invece si recupera.

Cancro:

le seconda metà di questo mese sarà molto importante per voi. Da domani avrete Urano favorevole e questo vi porterà a cambiare qualcosa: potreste iniziare un nuovo percorso, o ricevere una comunicazione importante. Preparatevi all’arrivo di proposte nuove e allettanti, ma anche a combattere perchè tutto ciò che nascerà quest’anno, secondo l’oroscopo Paolo Fox, sarà si decisivo ma difficile da gestire. Ma voi non scoraggiatevi, tenete duro e riuscirete.

Leone:

Siete in una fase di cambiamento radicale sul settore attività, lavoro. Chi ha più di 20 anni dovrà decidere velocemente che fare. In vista c’è un avanzamento, non senza difficoltà, perchè vorreste fare qualcosa di nuovo e rimettervi in gioco. Entro la metà dell’anno vi troverete ad affrontare un esame importante. Potrete vincere, stando attenti. In amore siete in una fase di recupero, ma va meglio il lavoro, e ciò vi agita.