oroscopo-settimanale-dal-18-al-24-aprile,-le-previsioni-di-branko-per-il-segno-acquario

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 18 al 24 aprile per il segno Acquario. Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 aprile, le previsioni segno per segno di Branko!

Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 aprile: Acquario

Cinque stelle per i nativi dell’Acquario. Secondo le previsioni astrali di Branko si prospetta una settimana ottima. Le stelle hanno grandi progetti per voi. Dovete concentrarvi bene sugli affari e sul lavoro, incontri. Lunedì, Mercurio e la Luna Nuova in Ariete sostengono i vostri progetti. Inoltre, dovete assolutamente siglare qualsiasi accordo: accertatevi della sincerità delle persone che vi presentano idee, progetti, iniziative, poiché inizia un breve ma critico transito di Venere nel cielo del Toro. Proprio in quel giorno, vi sentite deboli, vi gira la testa, le gambe mostrano segni di instabilità. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno del Leone, un amante di razza.

