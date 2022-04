Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 18 al 24 aprile per il segno Bilancia. Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 aprile, le previsioni segno per segno di Branko!

Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 aprile: Bilancia

Tre stelle per i nativi della Bilancia. Secondo le previsioni astrali di Branko vi aspetta una settimana buona. Il vostro tono vitale è basso. Mal di testa, orecchie che fischiano, fastidi alla cervicale. Massima cautela nelle giornate di lunedì, quando la Luna diventa Nuova nel segno dell’Ariete, dovete verificare alcune questioni che avete impostato e realizzato quest’anno. Se ci saranno delle contestazioni, sarà meglio reagire mercoledì, quando Venere transiterà nel cielo del Toro insieme alla Luna, la ruota della fortuna tornerà a girare. Il partner inventa tante scuse? Verificatele! Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dell’Ariete: matrimonio assicurato.

L’articolo Oroscopo settimanale dal 18 al 24 aprile, le previsioni di Branko per il segno Bilancia proviene da L’Occhio.