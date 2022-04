oroscopo-settimanale-dal-18-al-24-aprile,-le-previsioni-di-branko-per-il-segno-capricorno

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 18 al 24 aprile per il segno Capricorno. Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 aprile, le previsioni segno per segno di Branko!

Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Secondo l’oroscopo di Branko vi aspetta una settimana buona. Per temperamento, indole ed emozioni intime il segno del Capricorno non è fatto per la vita in famiglia. Questo non vuol dire che non siate dei buoni genitori e affettuosissimi coniugi, ma le persone che vi stanno intorno non sempre capiscono i vostri bisogni, la vostra voglia di solitudine.

Ogni tanto dovreste scappare da qualche parte. Per esempio, lunedì, con la Luna Nuova nel cielo dell’Ariete, impossibile davvero! Mercoledì molte cose iniziano a cambiare, Venere transita nel segno del Toro con la Luna, insomma alla fine vi scoprite innamorati. Favoriti gli incontri con i nativi del Toro, il vostro San Patrizio e con loro tornate alle origini.