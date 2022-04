oroscopo-settimanale-dal-18-al-24-aprile,-le-previsioni-di-branko-per-il-segno-leone

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 18 al 24 aprile per il segno Leone. Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 aprile, le previsioni segno per segno di Branko!

Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 aprile: Leone

Quattro stelle per i nativi del Leone. Secondo le previsioni astrologiche di Branko si prospetta una settimana molto buona. Lunedì la Luna diventa Nuova nel segno dell’Ariete. Anche per voi è un trampolino di lancio verso nuovi successi e nuovi affari. Ricordate, però, che nel mese di aprile sono previsti cambi planetari che vi mettono in difficoltà proprio nel settore professionale; per tale motivo dovete cogliere ogni occasione che si presenti entro il 19 aprile. Venere vi aiuta a raggiungere il successo. Cielo incerto nel settore della salute. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno della Bilancia: festa assicurata.

