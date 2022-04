oroscopo-settimanale-dal-18-al-24-aprile,-le-previsioni-di-branko-per-il-segno-pesci

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 18 al 24 aprile per il segno Pesci. Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 aprile, le previsioni segno per segno di Branko!

Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 aprile: Pesci

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Secondo l’oroscopo di Branko questa è una settimana molto buona. I giovani del segno devono riguardarsi di più nello sport e alla guida dell’automobile; evitate i monopattini. Quando un Pesci cade, è sempre una caduta da film d’azione. Cercate di non perdere tempo a pensare ai viaggi lontani: il successo e l’amore sono vicini a voi: aprite bene gli occhi. Dopo la Luna Nuova nel settore economico, lunedì, la troverete insieme a Venere nel cielo del Toro mercoledì. Questo significa che la situazione inizia a migliorare e nel cielo s’intravede il blu. Favoriti gli incontri con i nativi del Cancro, un segno sensuale che regala un amore travolgente a tratti geloso, drammatico.

