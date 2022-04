oroscopo-settimanale-dal-18-al-24-aprile,-le-previsioni-di-branko-per-il-segno-sagittario

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 18 al 24 aprile per il segno Sagittario. Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 aprile, le previsioni segno per segno di Branko!

Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 aprile: Sagittario

Quattro stelle per i nativi del Sagittario. Secondo le previsioni astrologiche di Branko questa è una settimana molto buona. Il lavoro va alla grande grazie alla Luna Nuova nel cielo dell’Ariete (lunedì). Questa fase lunare è in grado di coinvolgere tutti i segni zodiacali, ma è più propensa a salvare l’Ariete, il Leone e il Sagittario. In questa nuova settimana dovete assolutamente mettere la parte qualche vostro personale rancore e iniziare una nuova collaborazione. Aprile porta speranza anche nel settore dedicato alla vita personale, alla famiglia. La passione perde qualche punto, ma a darvi tanta soddisfazione sono i soldi. Non fate i finti modesti. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dell’Ariete, con loro i momenti di follia sono assicurati.

