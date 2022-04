oroscopo-settimanale-dal-18-al-24-aprile,-le-previsioni-di-branko-per-il-segno-scorpione

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 18 al 24 aprile per il segno Scorpione. Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 aprile, le previsioni segno per segno di Branko!

Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 aprile: Scorpione

Quattro stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Secondo l’oroscopo di Branko si prospetta una settimana molto buona. Entro il 19 aprile dovete concludere le iniziative più importanti. Quel giorno il Sole inizierà la sua opposizione annuale e riaprire vecchie discussioni nelle società e nel matrimonio. Fortunatamente siete molto bravi ad affrontare le prove che la vita vi presenta. La Luna Nuova di lunedì è magnifica per il settore economico; mercoledì Venere-Luna in Toro vi regalano momenti folli in amore. Esistono matrimoni senza amore, ma anche amori senza matrimonio. Favoriti gli incontri con i nativi dell’Acquario, un segno consigliato da Giove.

