oroscopo-settimanale-dal-18-al-24-aprile,-le-previsioni-di-branko-per-il-segno-vergine

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 18 al 24 aprile per il segno Vergine. Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 aprile, le previsioni segno per segno di Branko!

Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 aprile: Vergine

Quattro stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Secondo l’oroscopo di Branko questa è una settimana molto buona. Non vi definite burocrati, ma amate la precisione. A tal proposito le novità della terza settimana di aprile sono positive e chiare, anche per il lavoro e le collaborazioni. Lunedì Mercurio agisce in Ariete e la Luna diventa Nuova in quel segno, un segnale importante per il vostro cammino diverso. Proprio in quel giorno si fanno vive due magnifiche novità: Luna e Venere s’incontrano nel cielo del Toro, dopo un anno di assenza. Se volete fare qualche conquista, dovete tirare fuori tutto il vostro sex appeal, perché Marte non ha intenzione di aiutarvi. Favoriti gli incontri con i nativi dell’Ariete, un segno passionale.

