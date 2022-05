oroscopo-settimanale-dal-23-al-29-maggio,-le-previsioni-per-il-segno-ariete-di-paolo-fox!

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 23 al 29 maggio,. Vediamo cosa dicono gli astri per la settimana prossima secondo l’interpretazione del nostro astrologo preferito per il segno ariete.

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 maggio 2022: previsioni Paolo Fox per segno ariete

Settimana di alti e bassi, ma sarà possibile ottenere qualcosa in più. Anche se in certe giornate l’apatia si farà sentire all’interno della sfera affettiva e professionale, non dovrete fare altro che rimanere focalizzati sui vostri compiti. Un dramma nascosto, riguardante vicende passate, potrebbe ritornare a galla e farvi tornare a soffrire notti insonni. Chiedete aiuto e smettetela di scappare fingendo che tutto vada bene. Da venerdì in poi la situazione potrebbe migliorare, poiché tirerete fuori il coraggio e la voglia di lottare. Caos generale, non lasciatevi influenzare dagli altri e dai loro pensieri ignoranti. Curate l’alimentazione. Se ce la fate eliminate alcolici e sigarette perché non portano a niente di buono, né in termini di salute e né in termini economici.

