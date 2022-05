oroscopo-settimanale-dal-23-al-29-maggio,-le-previsioni-per-il-segno-gemelli-di-paolo-fox!

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 23 al 29 maggio,. Vediamo cosa dicono gli astri per la settimana prossima secondo l’interpretazione del nostro astrologo preferito per il segno gemelli.

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 maggio 2022: previsioni Paolo Fox per segno gemelli

Settimana a dir poco favolosa che inizierà bene e finirà ancora meglio. Recenti problemi di salute o di famiglia saranno finalmente un lontano ricordo. Potrete ripartire e ricevere delle fantastiche sorprese. Di solito tendete a essere fraintesi, magari quella vostra curiosità viene vista come dappocaggine. In settimana avrete modo di recuperare terreno. Potrete chiudere degli affari interessanti o quella relazione tossica che vi sta distruggendo la quotidianità. In famiglia le risate e le emozioni non mancheranno, anche se non tutti sembrano vivere in un contesto positivo e amorevole. Chi è single dovrà guardarsi attorno e accettare eventuali inviti. Buttatevi nella mischia, ma senza abbassare la guardia perché la salute deve venire prima di ogni cosa.

