oroscopo-settimanale-dal-23-al-29-maggio,-le-previsioni-per-il-segno-scorpione-di-paolo-fox!

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 23 al 29 maggio,. Vediamo cosa dicono gli astri per la settimana prossima secondo l’interpretazione del nostro astrologo preferito per il segno scorpione.

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 maggio 2022: previsioni Paolo Fox per segno scorpione

In settimana dovrete continuare a lavorare sodo, specie se è in atto un cambiamento importante che potrebbe riguardare la famiglia o i sentimenti. Gli ultimi anni non sono stati facili. Avete avuto problemi d’amore, forse una lontananza. Sbarazzatevi di ciò che vi ingarbuglia le giornate. Se un certo lavoro non vi appaga o vi toglie molto tempo prezioso, allora considerate di alzarvi qualche ora prima o di delegare quei compiti semplici, ma che vi succhiano via del tempo prezioso. C’è sempre una via d’uscita nella vita, basta tenere mente e occhi aperti. Chi studia soffre di ansia per l’imminente esame o prova.

Non strapazzate il vostro corpo ed eliminate fumo e cibi spazzatura: mens sana in corpore sano.

