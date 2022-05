oroscopo-settimanale-dal-23-al-29-maggio,-le-previsioni-per-il-segno-toro-di-paolo-fox!

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 23 al 29 maggio,. Vediamo cosa dicono gli astri per la settimana prossima secondo l’interpretazione del nostro astrologo preferito per il segno toro.

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 maggio 2022: previsioni Paolo Fox per segno toro

I momenti difficili non mancheranno, ma sono proprio queste giornate a rafforzarvi. Siete stanchi di essere sfruttati o di avere paura del futuro, non a caso vivete alla giornata. Però è tempo di rendere le fondamenta più solide altrimenti finirete per rimpiangere le scelte non fatte. Quindi procedete con disciplina e abbiate cura dei particolari.

