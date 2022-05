oroscopo-settimanale-dal-23-al-29-maggio,-le-previsioni-segno-per-segno-di-paolo-fox!

Ariete

Settimana di alti e bassi, ma sarà possibile ottenere qualcosa in più. Anche se in certe giornate l’apatia si farà sentire all’interno della sfera affettiva e professionale, non dovrete fare altro che rimanere focalizzati sui vostri compiti. Un dramma nascosto, riguardante vicende passate, potrebbe ritornare a galla e farvi tornare a soffrire notti insonni. Chiedete aiuto e smettetela di scappare fingendo che tutto vada bene. Da venerdì in poi la situazione potrebbe migliorare, poiché tirerete fuori il coraggio e la voglia di lottare. Caos generale, non lasciatevi influenzare dagli altri e dai loro pensieri ignoranti. Curate l’alimentazione. Se ce la fate eliminate alcolici e sigarette perché non portano a niente di buono, né in termini di salute e né in termini economici.

Toro

I momenti difficili non mancheranno, ma sono proprio queste giornate a rafforzarvi. Siete stanchi di essere sfruttati o di avere paura del futuro, non a caso vivete alla giornata. Però è tempo di rendere le fondamenta più solide altrimenti finirete per rimpiangere le scelte non fatte. Quindi procedete con disciplina e abbiate cura dei particolari.

Lavorate duramente, perché soltanto così potrete cambiare vita e migliorarla. Combattete i problemi finanziari e sentimentali con razionalità, evitate di andare nel panico. Weekend che permetterà un recupero generale, ma se possibile concedetevi una piccola vacanza in modo da rompere il solito tran tran. Idratatevi di più e adoperate la massima igiene in cucina, nei periodi più caldi occhio a mosche e alle temibili falene della dispensa!

Gemelli

Settimana a dir poco favolosa che inizierà bene e finirà ancora meglio. Recenti problemi di salute o di famiglia saranno finalmente un lontano ricordo. Potrete ripartire e ricevere delle fantastiche sorprese. Di solito tendete a essere fraintesi, magari quella vostra curiosità viene vista come dappocaggine. In settimana avrete modo di recuperare terreno. Potrete chiudere degli affari interessanti o quella relazione tossica che vi sta distruggendo la quotidianità. In famiglia le risate e le emozioni non mancheranno, anche se non tutti sembrano vivere in un contesto positivo e amorevole. Chi è single dovrà guardarsi attorno e accettare eventuali inviti. Buttatevi nella mischia, ma senza abbassare la guardia perché la salute deve venire prima di ogni cosa.

Cancro

Dopo giornate di apatia, ecco che vi ridesterete. La vostra mente sarà al massimo e questo favorirà coloro che lavorano con la creatività e la fantasia. Matrimonio o eventi in vista, forse un compleanno o una comunione. Vi ritroverete a spendere un bel po’ di denaro, ma non potete continuare a lavorare per risparmiare. Potreste anche concedere una seconda occasione a qualcuno/a che vi ha ferito. Sarete più pacifici che mai e non avrete più voglia di contrarre discussioni. Le relazioni di coppia stanno per uscire dal tunnel della crisi che gli ha colpiti, ma attenzione a non ripiombarci dentro di nuovo. Nel weekend potreste rivedere una persona appartenuta al vostro passato. Per quanto riguarda la salute, non dimenticate di bere più acqua e di non fare le ore piccole.

Leone

Tendete a essere pessimisti, ma questi vostri pensieri innescano una spirale tossica anche in chi vi sta attorno. Per cui cercate di migliorare il vostro atteggiamento e di smetterla di fare le vittime. Non mischiate il lavoro con la vita personale, altrimenti finirete per perdere qualcosa. Certo, quando si hanno problemi economici e si vive in un periodo simile non è facile sorridere.

Cercate di fare del vostro meglio per non far pesare l’intera situazione sui figli o sui genitori anziani. Prestate più attenzione alla salute e alla guida. Meglio fare le cose con assoluta cautela piuttosto che generare dei danni irreparabili. Weekend di passione per le coppie fresche e per i single che stanno frequentando qualcuno da poco tempo. Chiamate importanti.

Vergine

Settimana niente male in cui finalmente vi rimboccherete le maniche e smetterete di pensare che la vostra vita sta andando a rotoli. Bollette salate, prezzi alimentari sempre più alti, stangate varie, non è un periodo fantastico per l’economia. Tuttavia in casi del genere potete fare una delle due cose: lamentarvi e stringere ancora di più la cinghia, oppure darvi da fare e avere un atteggiamento risolutivo nei confronti della vita. Qualcuno potrebbe muovervi una critica oppure fare un commento sgarbato: fregatevene, perché il problema non è vostro ma suo. Di solito chi sputa veleno e punta sempre il dito sta soltanto cercando di scaricare la propria frustrazione sugli altri.

Curate l’alimentazione ed evitate i cibi spazzatura, l’alcool e il fumo.

Bilancia

In settimana dovrete continuare a lavorare sodo, specie se è in atto un cambiamento importante che potrebbe riguardare la famiglia o i sentimenti. Gli ultimi anni non sono stati facili. Avete avuto problemi d’amore, forse una lontananza. Sbarazzatevi di ciò che vi ingarbuglia le giornate. Se un certo lavoro non vi appaga o vi toglie molto tempo prezioso, allora considerate di alzarvi qualche ora prima o di delegare quei compiti semplici, ma che vi succhiano via del tempo prezioso. C’è sempre una via d’uscita nella vita, basta tenere mente e occhi aperti. Chi studia soffre di ansia per l’imminente esame o prova.

Non strapazzate il vostro corpo ed eliminate fumo e cibi spazzatura: mens sana in corpore sano.

Scorpione

Quando si chiude una porta, spesso si apre un portone. In questo periodo potrebbero esserci state delle rotture o ridimensionamenti professionali. Forse avete perso una persona cara oppure sono spuntati dei problemi di salute e denaro. Questa settimana vi offrirà tutte le migliori arme per vincere la vostra battaglia. Potrete migliorare la qualità della vostra vita, ma dovrete lavorare sodo. Niente piove dal cielo per cui non perdete tempo. Siate produttivi e disciplinati. Non cercate di vivere alla giornata, bensì programmate ogni cosa al dettaglio. In questi casi aiuta avere un’agenda!

Commissionate quei compiti che possono essere delegati, non pretendete troppo da voi stessi. Prediligete cibi nutrienti e sani, bevete più acqua del solito e non uscite senza protezione solare.

Sagittario

Con l’avvicinarsi della calda stagione la gente comune tende a perdere di vista i propri interessi, vivendo un po’ alla giornata. Uno stile di vita del genere, però, porta a imprevisti e problemi. Non copiate gli altri e siate più ragionevoli. Continuate a seguire il vostro istinto e in caso di dubbi rivolgetevi a dei professionisti. Questo periodo di fatica e preoccupazioni non sta finendo affatto, visto che potrebbero esserci delle cerimonie a cui presenziare o delle spese ingenti da sostenere.

Andateci cauti e chiedetevi se è davvero necessario fare quell’acquisto oppure concedersi delle vacanze così care. Tutto quello che dovrete fare è stabilire quali sono le vostre priorità. La lettura vi fornirà soluzioni e supporto mentale.

Capricorno

Possibili problemi all’apparato digestivo. Occhio a stomaco e intestino in questa settimana, specie se siete soliti mangiare fuori casa. Prendersi cura della propria persona sarà imperativo in queste giornate. Non accampate scuse. Potreste essere il colpo di fulmine di qualcuno/a. Chi è single potrà tuffarsi nella mischia e lasciarsi andare mentre, coloro che sono inseriti in una relazione stabile potranno fare progetti di coppia a lunga durata.

Chi lavora in proprio batterà cassa nel weekend. Chi è disoccupato dovrà darsi da fare per cercare un impiego, valutando soluzioni alternative e anche il part time. Una bella seduta dal parrucchiere o dall’estetista saprà rinvigorire mente e corpo.

Acquario

In settimana la vostra agenda sarà piena di faccende da sbrigare. Non avrete un attimo da perdere. Famiglia, lavoro, ma anche studio, responsabilità a non finire, occhio a non farvi inghiottire dallo stress. Il troppo stroppia, per cui cercate di distribuire i vostri impegni in maniera equilibrata. Qualcuno potrebbe mettersi in contatto con voi oppure chiedervi un consiglio/favore. Problemi immobiliari che presto verranno risolti. Seguite l’istinto se doveste sentirvi poco in forma.

Chi ha dei figli o dei genitori anziani a cui sta prestando cura e attenzione avrà il suo bel daffare. Weekend da trascorrere in compagnia dei propri cari, magari in giro per centri commerciali o mangiando una bella pizza in giardino o fuori casa. Insomma, organizzatevi!

Pesci

Vi attende una settimana importante. Dopo giornate soffocanti, caratterizzate da obblighi e responsabilità, ecco che potrete allentare la presa. Lasciatevi andare e non prendetevi troppo sul serio. Siete un segno permaloso, perciò tendete a non andare d’accordo con tutti. Meglio pochi ma buoni! Destreggiatevi bene tra lavoro/studio e aspetti personali. Dedicate più tempo alla lettura, non sottovalutatene il potere. Difficoltà economiche, ultimamente faticate a sbarcare il lunario per via dei rincari e delle paghe basse. Rivedete la vostra quotidianità e sistemate ciò che non va. Chiudete i ponti con le persone tossiche e non date conto a nessuno sulle decisioni che prendete o che prenderete. Idratazione, alimentazione sana e movimento costante dovranno essere i principi cardine della vostra esistenza.