oroscopo-settimanale-dal-25-aprile-al-1-maggio,-le-previsioni-per-il-segno-capricorno-di-paolo-fox!

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 25 aprile al 1 maggio per il segno del Capricorno. Vediamo cosa dicono gli astri per la settimana prossima secondo l’interpretazione del nostro astrologo preferito per tutti i segni e singolarmente.

Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Paolo Fox!

LEGGI ANCHE>>> LE PREVISIONI DELL’ANNO 2022

Oroscopo dal 25 aprile al 1 maggio 2022 Paolo Fox per il segno Capricorno

Cari Capricorno, per voi cinque stelle. Amore: all’inizio di aprile si erano aperte le ostilità, adesso sembra che tutto sia più chiaro. Le coppie che hanno vissuto un periodo critico adesso possono pensare a un grande progetto da affrontare insieme entro l’estate. Per quanto riguarda il lavoro, all’inizio di aprile siete stati coinvolti in qualche situazione complicata, forse qualcuno ha spifferato in giro cose poco carine nei vostri confronti.

