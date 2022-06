oroscopo-settimanale-dal-25-giugno-all’1-luglio-2022:-le-previsioni-segno-per-segno-di-branko

Una nuova settimana sta per cominciare! Quali saranno i segni baciati dalla fortuna? Quali, invece, i meno favoriti dagli astri? Scopriamo insieme l’oroscopo settimanale dal 25 giugno all’1 luglio 2022 di Branko. Ecco le previsioni segno per segno. La classifica dei segni dai più fortunati ai meno: gli incontri favoriti, le previsioni per l’amore, lavoro e salute.

ARIETE 21 marzo – 20 aprile

L ‘estate è cominciata martedì 21, con la Luna nel segno, auspicio meraviglioso per l’amore, per tutti gli amori esistenti e quelli che prima arriveranno entro l’Equinozio d’autunno, il 23 settembre. Consapevolezza del vostro valore, questo dovete raggiungere nei rapporti di lavoro, nel momento delle scelte che sarete in chiamati a fare. Ci saranno anche ab giorni di crisi, ma la protezione di far Marte e Giove permette di vincere. pe Iniziate dalla famiglia, come chiede co il Sole in Cancro; coniuge e figli sono una presenza affettuosa, che vi dà pe coraggio per vincere già il 23.

INCONTRO SI: Di nuovo Gemelli! A IN Mercurio che esalta le vostre qualità re si aggiunge Venere.

TORO 21 aprile – 20 maggio

L’amabile Venere è ancora nel segno; farete subito il primo scoop stagionale, probabilmente negli affari. Sfruttate le occasioni fortunate che Mercurio, abile e veloce, procura, mentre la vostra figura professionale è sempre più in vista nell’ambiente di lavoro. Ma abbiamo una raccomandazione da farvi: è giusto prendere tutto e subito, però queste ottime stelle servono an cora di più per programmare il futuro. Parecchia gente intorno a voi non ci pensa proprio, vive alla giornata, voi invece pensate al domani.

INCONTRO SI: Chi non vi fa dormi re di desiderio incessante, giorno e notte? Un Toro, chi sennò?

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno

Tutto bene, abbiamo solo una T perplessità sugli ultimi due giorni del mese zodiacale che si conclude martedì 21, con l’ultimo quarto in Pesci. Con la File stessa fase avete iniziato la stagione del compleanno il 22 maggio – forse ci sono situazioni e rap la porti professionali che vi tengono da legati a qualcosa, qualcuno, che non sentite più. Regalatevi un po’ di relax, accogliete come si deve la regina delle stelle, Venere, che ci arriva nel segno a mezzanotte del 27 come Cenerentola. Inizia così la vostra lunga e fortunata estate.

INCONTRO SI: Con l’Ariete sa e rete protagonisti per tutta l’estate. Complimenti e auguri.

CANCRO 22 giugno – 22 luglio

Dedicate il fine settimana che precede l’arrivo dell’e l’estate, al vostro amore, agli amici, a voi stessi. Avete bisogno di rilassarvi, perché l’inizio della stagione si presenta subito impegnativo per il lavoro e per gli affari, specialmente per le difficoltà che si possono creare nei rapporti con il lontano, con l’estero. Ultimo quarto in Pesci, per la seconda volta nel mese: si forma poco prima del Solstizio d’estate, martedì 21. Mettete in moto la vostra intraprendenza, Mercurio dà il via a un periodo intensissimo. L’amore si trova a Broadway.

INCONTRO SI: I viaggi con l’Acqua rio sono avventurosi, ma si arriva sempre da qualche parte.

LEONE 23 luglio-22 agosto 23

L’estate è la stagione del Leone, ma il primo mese il Sole in Cancro può creare difficoltà nei rapporti con gli altri e con voi stessi. Potreste pure sentire il bisogno di zia calarvi negli abissi dell’anima, che Nettuno chiama voce della coscienza. Proprio questo pianeta della profondità vi aiuta a trovare la vostra via al rinnovamento. Ora avete la M disponibilità incondizionata di Mercurio, Giove e Marte e dal 28 anche Venere, che vi porta la facilitazione che mancava. Il Solstizio con la Luna è perfetto, se cercate amore. Incontri che cambiano la vita.

INCONTRO SI: Aspirazioni affettive, imperiose, Gemelli. Se lo conoscete da tempo non lo riconoscerete più.

VERGINE 23 agosto – 22 settembre

La terza parte della primavera, che appartiene ai Gemelli, si conclude martedì 28 , con UN quarto in Pesci, fase con cui è iniziato questo periodo caratterizzato da apprensioni per il futuro. Avete saputo reagire positivamente davanti a prove e confronti, grazie anche al vostro modo di fare, aperto alle novità. Mercurio è nel settore della carriera e vi esorta a rivedere i vecchi rapporti professionali alla luce delle esigenze attuali. Sarà un’estate molto tosta, a volte, ma riuscirete a realizzarvi entro Ferragosto. Tra i nuovi arrivi anche un amore caldo come luglio.

INCONTRO SI: Tempo di revival per il Cancro… “Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirà”.

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre

Un’estate può durare una vita intera, se hai trovato l’amore. Iniziamo con single (non tutti per scelta). Ora il Sole nel lontano Cancro apre martedì 28 la nuova stagione, e voi tutti sarete di colpo nuovamente corteggiati dalla bella Venere, lunatica quanto volete, ma comunque decisa a rendervi felici. Vi chiede solo qualche “aiutino, come si dice in certi programmi tv… Magnifica la protezione sul piano di lavoro, studio, affari e viaggi. Spostamenti per affari o per diporto, ma con decisione e voglia finale inattesa di rimanere lì. E poi il desiderio di ritornare.

SCORPIONE 23 ottobre – 21 novembre

Quale notizia state aspettando dall’inizio della primavera che non è ancora arrivata? Reggetevi forte, la risposta che volete giunge in soli tre giorni, da venerdì. Previsione ottimista che deriva dall’osservazione degli influssi che mandano segni amici, Gemelli e alle novità. Acquario. Lavoro e affari ottimi!

SAGITTARIO 22 novembre – 20 dicembre

Attraverso l’applicazione dell’immaginazione su cose concrete nascono le ricchezze. Questo sostengono Plutone, Sa turno, Giove e Urano, che agiscono nei punti più importanti per il vostro lavoro (beati voi). Non sempre ave te potuto ottenere ciò che meritate, perché siete stati disturbati dai pianeti in Pesci e Gemelli, ma il Sole passa martedì 28 in Cancro, inizia l’estate e qualcosa di più – un periodo con stelle decise a darvi soddisfazioni materiali e gioie affettive. Entro l’inizio di Marte opposto, 20 agosto, tutto de ve essere programmato per il futuro. INCONTRO SI: Siete un sole per il Leone, come il girasole lui segue i vostri passi, gira la bella chioma.

CAPRICORNO 21 dicembre – 19 gennaio

Un’estate al mare? Certo, ma si dà il caso che il primo mese sottoposto all’influenza del Cancro e delle sue lune, sarà an che la conferma che “gli esami non finiscono mai”‘

I giovani del segno devono avere come obiettivo un futuro indipendente, mentre i nativi nel pie no della maturità devono dimostrare la validità delle scelte effettuate e, nel caso, cambiare rotta. Decisione non facile per voi, attaccati al passato. In amore, dice Venere, abbiamo tutti un qualche passato, ma non c’è ragione di rimproverarlo a qualcuno nel presente. No a leggerezze alimentari.

INCONTRO SI: Leone, amatelo co me sapete amare voi, non sarà solo un gioco d’estate.

ACQUARIO 20 gennaio – 18 febbraio

Aggredite le questioni che più vi interessano, professionali o domestiche, avete in ma no carte fortunate. La primavera si conclude con Luna nel segno, che vi permette di accostarvi ad importanti problemi della vita, cioè a quelle situazioni di tipo pratico che aspettano di essere risolte. Per esempio anche l’acquisto di una casa, come fa pensare il formidabile aspetto Saturno Marte.

Non scordate che tra loro c’è pure Giove, vostro asso nella manica. Ma la meraviglia arriva con Venere, che inizia a vibrare nell’aria dei Gemelli: questo è amore! INCONTRO SI: È l’estate del vostro amore. In attesa di Marte in Gemelli, potete entrambi fare grandi progetti.

PESCI 19 febbraio – 20 marzo

con la primavera termina anche un periodo della vostra vita, l’estate avrà un Marte non completamente amico. Martedì 21, giorno del Solstizio d’estate, avete nel vostro segno l’Ultimo quarto, che è quasi un replay della fase che avete vissuto il 22 maggio, all’inizio della stagione dei Gemelli. Se nel frattempo avete già sistemato situazioni per voi non soddisfacenti, adesso non avrete problemi, in caso contrario, prendete tutte le decisioni necessarie. Questa Luna chiude e allontana, per poi tornare Nuova il 29 giugno con la promessa di… un’altra vita.

INCONTRO SI: Troppo bello Sole in Cancro per guardare in altre direzioni, se cercate un amore giovane.

