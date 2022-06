oroscopo-settimanale-dal-25-giugno all’1-luglio,-le-previsioni-di-paolo-fox-segno-per-segno

Oroscopo settimanale, ecco le previsioni di Paolo Fox dal 25 giugno all’1 luglio. Scopriamo insieme le previsioni per l’ultima settimana di giugno secondo l’interpretazione degli astri a cura di Paolo Fox. Le previsioni segno per segno per single, vita di coppia e lavoro.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni dal 25 giugno all’1 luglio

L’oroscopo dal termine latino hōroscopus, a sua volta proveniente dal greco ὡροσκόπος hōroskópos, composto di ὥρα, hṓra, «durata di tempo», e σκοπέω, skopéō, «osservare», quindi propriamente «osservare l’ora» è l’interpretazione astrologica della posizione degli astri al momento in cui si verifica un qualsiasi evento. L’arte divinatoria, che è solo uno degli aspetti di un oroscopo, si chiama oroscopia.

Oroscopo settimana Paolo Fox: previsioni Ariete

SINGLE – Le storie d’amore che partono ora sono decisamente importanti. Anche i cuori che han no dimenticato la passione possono risvegliarsi. Venere è favorevole da qualche giorno: sarà possibile, volendo, ritrovare un po’ di ardore. Con il Leone si può ritrovare una buona intesa.

VITA DI COPPIA – Non è un periodo difficile e i più volenterosi fanno progetti anche a lunga scadenza. È il caso di portare avanti tutto con calma, altrimenti si rischia di fare confusione. Settimana giusta per definire vecchi legami.

LAVORO – Anche coloro che sono rimasti fermi da tempo dovrebbero cavalcare l’onda e avere una possibilità in più. Le stelle premiano soprattutto tra sabato e domenica.

Oroscopo settimana Paolo Fox: previsioni Toro

SINGLE – È una settimana di rilancio e anche di perdono. Non ti va di perdere tempo con perso ne che, a torto o a ragione, metto no sempre in discussione tutto quello che fai. È impor tante il cielo a fine mese: il novilunio del 29 può portare un’emozione in più, anche se cerchi un’amicizia amorosa.

VITA DI COPPIA – Nelle coppie di lunga data ci sono stati problemi, ma ora si ri parte. Dunque è facile vivere momenti emozionanti: basta essere complici. Attenzione invece a un ex, non conviene ri aprire discorsi già interrotti nel passato.

LAVORO – Le iniziative ripartono anche se c’è qualche problema di soldi. Gli effetti positivi dei pianeti si mostre ranno nei prossimi mesi, ma è importante ora difendere le proprietà.

Oroscopo settimana Paolo Fox: previsioni Gemelli

SINGLE – Settimana ideale per fa re scelte impor tanti: non a caso Venere è nel tuo segno. Può es sere un momento simpatico per frequentare gente, vivere qualche avventura senza complicazioni, capire cosa desideri anche da una relazione nata da poco. Puoi fare incontri speciali.

VITA DI COPPIA – Se la coppia è forte ora lo sarà di più. È favorito chi può e vuole avere un figlio. C’è anche la possibilità che Venere nel segno risolva un problema di casa. La vita coniugale trova soluzioni pacifiche entro poco tempo.

LAVORO – È possibile seguire uno spunto. Queste stelle provocano anche molte novità e quindi sono estremamente valide: hai voglia di fare cose nuove e puoi anche riciclare una vecchia idea.

Oroscopo settimana Paolo Fox: previsioni Cancro

SINGLE – Non esci da un pe riodo semplice: agli inizi dell’anno c’è stata una chiusura, forse un momento di grande difficoltà, e ora hai paura di ricadere negli errori del passato. Persino se un ex facesse una proposta risponde resti di no: è come se stessi prendendo tempo. Bando alla malinconia!

VITA DI COPPIA – Se c’è stata una discussione bisogna andare avanti: evita re scontri è importante adesso. Le coppie che stanno programmando un pro getto di vita dovranno rimandare una scelta, ma per poco.

LAVORO – I traguardi che ti sei prefisso sono in ritardo, ma la fine del me se porta un’intuizione speciale. Marte e Giove sono dissonanti: sotto il profilo economico non bisogna fare passi falsi.

Oroscopo settimana Paolo Fox: previsioni Leone

SINGLE – Venere è favorevole, con Giove e Marte. Hai forza ed è importante, per ché hai maturato un fascino di tutto rispetto. Avrai voglia di fare in contri speciali, soprattutto se il cuore è solo da tempo: molto intriganti le giornate di sabato e domenica, quando an che la Luna sarà nel tuo segno zodiacale.

VITA DI COPPIA – Se non ti senti amato come vorresti adesso puoi presentare il conto, in particolare sabato. Sarà bene essere disponibili al dialogo, se la tua è una coppia forte ci sarà un bel progetto da mettere in gioco.

LAVORO – In questi giorni hai tan te buone idee, forse da poco è partito un progetto a cui tenevi molto. Qual che piccolo intoppo si potrà superare e la settimana porta buone intuizioni.

Oroscopo settimana Paolo Fox: previsioni Vergine

SINGLE – Da tempo sei in lotta an che con te stesso, in particolare se in passato c’è stata una crisi. Sappiamo che m per te non è facile rimetterti in gioco. Le storie che nascono ora forse sono volutamente disimpegnate o poco definite: ricorda, sperando sempre in un incontro migliore, che il tempo passa.

VITA DI COPPIA – Venere contraria parla di disattenzioni che bisogna riuscire a tenere sotto controllo. I legami già stabili possono risentire di distrazioni, quelli già in crisi in questo momento so no più a rischio.

LAVORO – Ci sarà la possibilità di chiudere buoni patti e alleanze, ma credo che ora tu stia pensando più che altro a cosa fare in autunno: cerca di stringe re i tempi e di programmare tutto bene.

Oroscopo settimana Paolo Fox: previsioni Bilancia

SINGLE – Evita di tornare alle tensioni di inizio primavera. L’agitazione resta sempre alta, for se perché ancora non hai trova to la persona giusta. Venere è favorevole da questa settimana: la cosa più importante è che tu abbia le idee chiare. Rapporti intriganti con Acquario e Gemelli.

VITA DI COPPIA – È stato difficile parlare, confrontarsi, tra aprile e maggio: ma se c’è un buon rapporto di base alla fine tutto sarà ricostruito al meglio. Le soluzioni possono essere più facili da raggiungere ora che Venere è favorevole.

LAVORO – Non è stato facile trovare un accordo, ma ora puoi guardare al futuro con maggiore serenità. Vorrei in vitare i liberi professionisti e quelli che hanno un’idea a farsi avanti.

Oroscopo settimana Paolo Fox: previsioni Scorpione

SINGLE – Situazione astrologica importante: lo sarà ancora di più a partire dal la seconda metà di luglio, quando Venere tornerà amica. Questo significa che potresti già fare incontri speciali. Avvicina chi ricambia il tuo cuore tra mercoledì e giovedì: sabato, invece, non avrai la giusta pazienza.

VITA DI COPPIA – È un periodo di recupero ma devi volerlo anche tu. Con il segno del Leone spesso ci sono incomprensioni. Se vuoi fare una scelta aspetta la seconda metà dell’anno. Pesano le spese per la casa. Non rivangare il passato.

LAVORO – Recuperi a metà: stai pensando a un programma da varare in vista dell’autunno. Concludi accordi importanti entro giovedì: tra venerdì e sabato avrai molti dubbi.

Oroscopo settimana Paolo Fox: previsioni Sagittario

SINGLE – Cielo strano, non libero da impedimenti: Venere infatti è opposta. Questo potrebbe indicare diffidenza in amore o conoscenze non al la tua altezza. Se una storia non funziona bisogna parlare con franchezza: da qui alla fine di luglio devi cercare di fa re chiarezza dentro e fuori di te.

VITA DI COPPIA – Anche nelle coppie più forti si possono vivere momenti di distrazione, soprattutto se ci sono problemi all’esterno del legame. Calma e sangue freddo all’inizio della settimana. Non fare errori di valutazione.

LAVORO – Dovresti aver iniziato da poco una nuova stagione: i progetti so no molti ma c’è da calibrare qualcosa, infatti non sei del tutto tranquillo e arrivi al fine settimana piuttosto stanco.

Oroscopo settimana Paolo Fox: previsioni Capricorno

SINGLE – Non ami prendere abbagli d’amore, ma è anche vero che le passioni non si presentano con il certificato di garanzia. In altre parole, quando incontri una persona devi anche darle fiducia, maturare nel tempo la sua affidabilità! Disagio tra mercoledì e giovedì.

VITA DI COPPIA – La tua irruenza sarà difficile da contenere a fine mese. Dire troppo o dire poco può essere un erro re. Muoviti, agisci, ma parla con il partner con molta prudenza, soprattutto se hai a che fare con l’Ariete o il Cancro.

LAVORO – Devi accontentarti, per tante ragioni diverse; per fortuna sai es sere paziente, al momento giusto. Non ti senti appagato, oppure sei costretto a ripartire da zero.

Oroscopo settimana Paolo Fox: previsioni Acquario

SINGLE – Gli aspetti planetari di questi giorni vogliono vederti innamora to o quantomeno intrigato da una bella situa zione. Sarebbe un peccato non vivere un sentimento: ricordo che gli inizi della settimana sa ranno molto intriganti per chi vuole dar si da fare.

VITA DI COPPIA – Un problema di salute o di lavoro ha dominato la scena ne gli ultimi tempi creando qualche imbarazzo nella coppia. Settimana positiva: con un po’ di buona volontà si posso no superare tante situazioni negative.

LAVORO – Professione La tua creatività è impor tante: segui l’istinto, che ti porterà lontano. Le motivazioni psicologiche sono ottime: avrai voglia di vincere e di affermare te stesso sul lavoro.

Oroscopo settimana Paolo Fox: previsioni Pesci

SINGLE – Non ti fidi e non si capisce bene se day vero ci sono motivi per essere sospettosi oppure sei tu che non vuoi concederti. Così, in caso di nuovi amori, potresti prendere tempo. Anche se le giornate di mercoledì e giovedì possono consigliare l’azione migliore da fare.

VITA DI COPPIA – Il nuovo transito di Ve nere impone alle coppie che hanno avuto un problema di non tornare sui propri passi. Chi ha una separazione in ballo adesso dovrà stare attento a non ricadere in polemiche totalmente inutili.

LAVORO – La settimana parte con un po’ di nervosismo, ma poi conclude rai qualcosa di più tra giovedì e venerdì. Non escludiamo la possibilità che tu possa comunque ottenere dei vantaggi.

L’articolo Oroscopo settimanale dal 25 giugno all’1 luglio, le previsioni di Paolo Fox segno per segno proviene da L’Occhio.