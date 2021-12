oroscopo-settimanale-dal-27-al-2-gennaio-2022,-le-previsioni-segno-per-segno-di-paolo-fox!

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio 2022. Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Paolo Fox!

LEGGI ANCHE>>> LE PREVISIONI DELL’ANNO 2022

Ecco le previsioni dell’Oroscopo della settimana prossima da lunedì 27 dicembre a domenica 2 gennaio 2022 segno per segno!

Ariete: Sarà un settimana di grande energia, perciò datevi da fare. Chi ha seminato qualcosa potrà in mattinata ottenere i primi risultati. Il 2022 avrà qualche ostacolo, ma questa settimana sarà molto stabile e serena per voi.

Toro: La settimana prossima sarà faticosa anche per il rapporto di coppia poiché non avete molto tempo per stare con chi amate. Consiglio: cercate di controllare il vostro disagio.

Gemelli: Il vostro 2022 però sarà un anno migliore del precedente, soprattutto per chi ha avuto problemi economici. Le vostre energie non sono al massimo, quindi non vi affaticate. Qualche fastidio nei rapporti con gli altri ma da giovedì tutto migliora.

Cancro: Dubbi e perplessità crescono, come anche i nemici in una situazione così. Riguardati, attento alla salute, non stancarti troppo. Cercate di pianificare un weekend di relax e divertimento, vi farà bene.

Leone: Da giovedì però sarete forti, ma fino a mercoledì impera l’agitazione. Vi state dedicando più agli altri che a voi stessi, ma dovete pensare anche a vivere le vostre emozioni. Per venerdì si prospettano novità.

Vergine: Dovete iniziare a pianificare le cose per voi importanti. La seconda parte di questa settimana porterà moltissime novità positive. Ovviamente, dovete fare e non stare a guardare.

Bilancia: La settimana prossima vedrà un distacco volontario da alcuni amici e qualcuno al lavoro potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote e avrete delle questioni. In amore avete bisogno di essere ascoltati e compresi ma al momento è difficile ottenere tutto ciò.

Scorpione: Dovrete prendere delle decisioni in questi giorni. Saturno opposto vi obbliga a rivedere qualcosa, e ciò vi darà da pensare maggiormente che in amore.

Sagittario: Sarà per voi una settimana importante, dovete trovare il vostro equilibrio interiore. Al lavoro vorreste avere più responsabilità, e per questo siete indispettiti. In amore tutto stazionario, chi è in coppia va avanti per inerzia senza emozioni particolari.

Capricorno: Il vostro carattere vi porta a vivere di emozioni. La Luna vi sarà amica giovedì e venerdì, ed entro la metà di questa settimana potreste riscoprire la passione. Qualcuno è lontano oppure è preso da due storie contemporanee.

Acquario: Attenti alla tasca. Marte vi è sfavorevole e questo non vi giova perché vi fa sentire stanchissimi. Forse dovete ripartire da capo, vi sentite criticati, giudicati, e ricominciare costerà fatica.

Pesci: La Luna che è nel segno vi rende iperattivi, avete voglia di fare tante cose, e di farle presto. Non correte, perché la fretta è cattiva consigliera, specie al lavoro, dove potrebbe portare tensioni. Da giovedì

The post Oroscopo settimanale dal 27 al 2 gennaio 2022, le previsioni segno per segno di Paolo Fox! appeared first on L’Occhio.