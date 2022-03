oroscopo-settimanale-dal-28-marzo-al-3-aprile,-le-previsioni-segno-per-segno-di-branko!

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 28 marzo al 3 aprile. Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 28 marzo al 3 aprile

Ariete – Cinque stelle per i nativi dell’Ariete. Secondo l’oroscopo di Branko vi aspetta una settimana ottima. Le persistenti emicranie sono dovute alla vostra impulsività, ma è anche vero che è la testa a spingervi sempre in alto e lontano. Farete grandi cose, ma fate attenzione alla giornata di lunedì. Il protagonista indiscusso di questa settimana è la famiglia, il rapporto genitori-figli. Se ascoltate attentamente la persona amata, il 2 aprile potreste avere una bella sorpresa. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno del Sagittario, un ritrovarsi dopo le polemiche.

Toro – Quattro stelle per i nati sotto il segno del Toro. Secondo le previsioni astrologiche di Branko si prospetta una settimana molto buona. In amore, esplode la passione e il vostro cielo ospita stelle e pianeti positivi. Lunedì fate un colpo doppio: prima entra Mercurio nel segno, poi il Sole. In base alla vostra età, dovrete adattarvi al rinnovamento voluto da Saturno e Giove, quadrati al vostro Sole. Martedì dovete sostenere una prova in famiglia e in amore. Le stelle raccomandano un controllo ortopedico. Favoriti gli incontri con i nativi del Capricorno, un segno fidato anche negli affari.

Gemelli – Quattro stelle per i nativi dei Gemelli. Secondo l’oroscopo di Branko questa è una settimana molto buona. Da lunedì il cielo del Toro accoglie il Sole, Mercurio e Venere. Anche se il vostro anno personale sta per concludersi, avete ancora in mano ottime carte per ottenere risultati soddisfacenti nel lavoro, negli affari. Marte vi fa compagnia fino al 23 aprile. Il 2 aprile Luna diventa Primo quarto in Leone e promette solo cose benevoli per voi dei Gemelli. Questo è il periodo degli amori splendenti, relazioni che non sono condizionati dagli amori del passato né da differenze materiali o ambientali, ma solo dalla passione. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno della Bilancia: vi ama alla follia.

Previsioni astrologiche dal 28 marzo al 3 aprile 2022: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Tre stelle per i nati sotto il segno del Cancro. Secondo le previsioni astrali di Branko vi aspetta una settimana buona. Lunedì la Luna si trasferisce nel vostro spazio zodiacale, questo significa che non è il periodo adatto per trattare affari importanti. Aprite gli occhi, drizzate le orecchie, nel mondo del lavoro c’è una concorrenza spietata, disposta a fare qualsiasi cosa pur di danneggiarvi. Questo significa che non dovete percorrere le strade comode e ambigue, per raggiungere il successo. Già martedì la Luna cresce in Leone e annuncia soldi. Giorno dopo giorno, Venere diventa sempre più intensa, propizia agli incontri leggeri, ma è di questo che ha bisogno il vostro cuore esaurito le recenti delusioni. Presto scoprirete di cosa sarà capace Marte dopo il 23 aprile. Favoriti gli incontri con i nativi del Toro, un segno che risveglia la passione.

Leone – Tre stelle per i nativi del Leone. Secondo l’oroscopo di Branko si prospetta una settimana buona. I transiti planetari che avete nel vostro cielo astrologico portano qualche problema nella vostra vita. Si precisa che i più giovani del segno sono meglio preparati alle sfide che lanciano i pianeti severi; nelle prossime settimane gli adulti del Leone dovranno rivedere alcune faccende di lavoro e sistemare cose di famiglia. Le giornate di martedì 20, mercoledì e giovedìsono ideali per lanciare le vostre imprese, affrontare colloqui. Con la Luna Primo quarto le avventure amorose saranno nuovamente piacevoli. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dei Gemelli, divertenti anche quando sono arrabbiati e terribilmente affascinanti con Marte su di sé.

Vergine – Cinque stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Secondo le previsioni astrologiche di Branko questa è una settimana ottima. Lunedì il Sole e i pianeti in Ariete vi danno una sensazione di solidità, infatti, il progresso, i risultati economici, sono immediati. C’è di più. La Luna Primo quarto di martedì annuncia che venerdì Marte porterà la passione alle stelle. Visto che siete molto attaccati al lavoro, premete sulle persone che possono esservi utili per la vostra carriera, perché a maggio Mercurio transita nel cielo dei Gemelli. Favoriti gli incontri con i nativi del Toro, soprattutto per l’uomo Vergine.

Branko, oroscopo e classifica dal 28 marzo al 3 aprile 2022: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Quattro stelle per i nativi della Bilancia. Secondo l’oroscopo di Branko vi aspetta una settimana molto buona. State alla larga da persone che frequentano il vostro stesso ambiente; molto probabilmente sarete costretti a farlo per problemi di salute, conseguenza delle distrazioni passate. A ogni modo, dovrete comportarvi in maniera più civile anche nei prossimi giorni, dopo mercoledì avrete anche Marte nel cielo del Cancro, però il transito porta solo cose belle: successo. Martedì, Luna Primo quarto nel cielo del Leone, regala nuovi e splendidi amori. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dei Gemelli, con loro condividerete la fortuna di Giove e nel mese di maggio un lungo e felice Mercurio.

Scorpione – Tre stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Secondo le previsioni astrali di Branko si prospetta una settimana buona. Casa e famiglia devono essere la priorità assoluta di questo nuovo periodo, ma nella vita privata presto avrete l’aiuto di Marte, il lungo transito di Mercurio nel cielo dei Gemelli e persino Giove vi regala una sorpresa il 13 maggio. Arriverete molto lontano e troverete un Paese che fa per voi, dove tutti apprezzano l’innocenza dell’anima. Attenzione alle ossa. Favoriti gli incontri con i nativi della Vergine, un’innocente anatra che vola sopra la palude, ignara che voi siete lì sotto.

Sagittario – Quattro stelle per i nativi del Sagittario. Secondo l’oroscopo di Branko questa è una settimana molto buona. Il mese dell’Ariete si conclude lunedì ma non sembra aver portato la primavera nel vostro amore, forse perché siete concentrati su altro. Attenzione alla Luna Primo quarto nel cielo del Leone, da martedì a giovedì, è come una stella cometa che annuncia incontri memorabili, inaspettati, anche per chi avesse ormai perso fiducia nell’amore. Non dannatevi l’anima, Giove sa benissimo dove trovarvi in ogni momento della vita. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno della Bilancia, e ascoltate di più il vostro istinto che non sbaglia mai un colpo.

L’oroscopo di Branko, settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2022: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Secondo le previsioni astrologiche di Branko vi aspetta una settimana molto buona. Lunedì il cielo del Toro accoglie il Sole, per voi è come il ritorno di una persona a voi molto cara. Quando il Sole illumina quel segno risplende anche l’amore. Marte e Venere vi fanno compagnia, mentre la Luna diventa Primo quarto nel cielo del Leone, tra martedì e giovedì. Per i single del segno bastano tre giorni per riuscire a trovare un grande amore. Andate subito al sodo, senza perdere tempo in troppi convenevoli. Visto che voi rappresentate il successo, le stelle favoriscono gli incontri con i nativi del Leone, un segno pieno di potere: insieme vincerete sicuramente.

Acquario – Tre stelle per i nativi dell’Acquario. Secondo l’oroscopo di Branko si prospetta una settimana buona. Da lunedì dovete fare attenzione ai vostri punti deboli, che saranno sotto la pressione del Sole in Toro, quadrato ai vostri due pianeti Giove e Saturno. Ricordate che Marte è in aspetto positivo e, nel mese di maggio, Mercurio entra nel cielo dei Gemelli per un transito che dura oltre due mesi. Questo transito planetario garantisce il successo professionale, le imprese finanziarie, ma dovete occuparvi anche della famiglia, dei figli, dell’amore. Primo incontro passionale sotto la Luna Primo quarto di martedì, mercoledì e giovedì. Indossate qualcosa di verde. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno della Vergine, un mentore.

Pesci – Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Secondo le previsioni astrali di Branko questa è una settimana molto buona. In amore, non mancano dubbi, sospetti, fischi alle orecchie, tutta colpa della negatività di Marte. Ma il transito antipatico in Gemelli è quasi alla fine, il 3 sarà in Cancro e poi voi inizierà la festa dell’amore. Se state pensando al matrimonio, questa è la settimana giusta per iniziare a prepararlo. Il 13 maggio Giove entra nel vostro segno e benedice la famiglia e gli affari, il lavoro. L’inizio del mese del Toro, lunedì, è concentrato sulle carte, sui documenti. Chiedete aiuto a un esperto. Favoriti gli incontri con i nativi del Cancro, con loro succede sempre qualcosa di particolare anche nel mondo.

