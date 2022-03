oroscopo-settimanale-dal-28-marzo-al-3-aprile,-le-previsioni-segno-per-segno-di-paolo-fox!

Scopriamo cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 28 marzo al 3 aprile. Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Paolo Fox!

Oroscopo dal 28 marzo al 3 aprile 2022: Ariete

ARIETE

Cari Ariete, per voi previste quattro stelle su cinque. Vi aspetta una settimana buona: le amicizie strette nelle ultime settimane potranno diventare molto importanti. Se avete a che fare con una persona Leone o Sagittario, il rapporto funzionerà alla grande. Nei rapporti di coppia non mancano piccole polemiche. Massima attenzione ai tradimenti veri o presunti. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione inizia a migliorare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi sono previste quattro stelle. In amore, sarete più affascinanti e grazie a Venere, sarete più disposti ad amare. Le stelle favoriscono gli incontri fino a maggio. Attorno al 23 aprile potrebbe arrivare una sorpresa. Le coppie che hanno affrontato un periodo critico diventeranno sempre più forti e potrebbero fare grandi progetti per il futuro.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, l’astrologo prevede cinque stelle su cinque. Settimana fantastica. In amore, datevi da fare. Venere entrerà nel segno dalla prima metà di maggio, quindi avete un mese di tempo per fare nuove conoscenze. La giornata di giovedì aprile potrebbe rivelarsi molto positiva. Per quanto riguarda il lavoro, Giove e Saturno favorevoli vi daranno una mano.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. Settimana buona. In amore, se all’inizio del mese avete vissuto un momento difficile, questa settimana vi aiuterà a dimenticare tutto. Bene i rapporti di coppia. La giornata di martedì invita alla riflessione. Lavoro? Iniziate a prepararvi, entro maggio dovrete fare una scelta importante, un cambiamento di lavoro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi sono previste tre stelle. In amore, è tornata la voglia di mettere in discussione tutto. Sono a rischio le storie che hanno già vissuto grosse perplessità nel mese di febbraio. Per quanto riguarda il lavoro, resta sempre una lacuna economica perché le spese sono tante e gli investimenti poco opportuni. Stringete i denti.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, per voi sono previste cinque stelle e una settimana fantastica. In amore previste grandi emozioni; potrebbe tornare un’opportunità oppure potreste fare un incontro speciale. Nella vita di coppia ci sarà più tempo per parlare di progetti importanti. Mercoledì e giovedì potreste chiarire tante cose…

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. Secondo l’oroscopo settimanale di Fox, in amore le opposizioni planetarie delle ultime settimane potrebbero avervi tolto energie; non siate critici o aggressivi. Lavoro? Nelle prossime settimane si potranno trovare nuovi accordi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, vi attendono giornate discrete (tre stelle su cinque). In amore, se una persona non fa per voi, potreste decidere di troncare. Avete difficoltà a gestire i rapporti sentimentali, tutta colpa dell’opposizione di Venere che parte da mercoledì. Siete anche consapevoli di aver dato molto di più di quello che avete ricevuto. Lavoro? Ci sono delle questioni legali da risolvere. Chi deve aprire una vertenza deve rifletterci bene…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi Fox prevede una settimana da quattro stelle. Siete molto forti e man mano che si avvicina l’estate tutto diventa più semplice in amore. Inizio settimana intrigante dal punto di vista emotivo. Per quanto riguarda il lavoro, finalmente potete fare qualcosa di più per voi stessi e per gli altri, soprattutto se l’attività è vostra.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi sono previste quattro stelle. In amore, Venere diventa di nuovo favorevole e punta tutto sui nuovi incontri. Da mercoledì tutte le porte si apriranno. Le relazioni con Scorpione e Pesci potranno essere intriganti. Capitolo lavoro: chi ha avanzato una richiesta potrebbe ricevere una risposta entro la fine di aprile.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo settimanale, sognate il grande amore, ma quando lo avete trovato vi fate inghiottire dalla paura perché non accettate vincoli. Comunque, sarebbe bene prendere tempo perché in questa settimana potrebbero esserci piccole tensioni. Lavoro? Da qualche tempo non sapete bene cosa fare. Se dovete sottoscrivere un accordo, pensateci bene.

PESCI

Cari Pesci, quattro stelle. Cielo promettente per chi vuole vivere emozioni vere. Le storie d’amore iniziate a marzo possono andare avanti senza intoppi. Il fine settimana sembra promettente. Entro pochi mesi si potrà pensare a un figlio o a una nuova casa. Favoriti ancora di più i progetti di lavoro a lunga scadenza.

L’articolo Oroscopo settimanale dal 28 marzo al 3 aprile, le previsioni segno per segno di Paolo Fox! proviene da L’Occhio.