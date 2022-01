oroscopo-settimanale-dal-3-al-9-gennaio,-le-previsioni-segno-per-segno-di-paolo-fox!

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 3 al 9 gennaio. Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Paolo Fox!

Oroscopo dal 3 al 9 gennaio 2022: Ariete

Quattro stelle per l’Ariete. Tanti i dubbi in amore, sei un po’ indeciso e non sai bene cosa vuoi, forse bisogna fare chiarezza nel cuore. Venere è in transito, ma è contraria: non temere perché da martedì ci sarà un miglioramento sul fronte sentimentale. Sul lavoro, cerca di non scoraggiarti se vedi che le soluzioni tardano ad arrivare. Molti hanno intrapreso un nuovo percorso, per altri i cambiamenti sono in arrivo nei prossimi mesi!

Le previsioni dal 3 al 9 gennaio 2022 per il Toro

Tre stelle per il Toro. In amore stanno arrivando nuove emozioni, forse hai incontrato la persona davvero speciale. Cerca di mettere da parte l’orgoglio, soprattutto martedì e mercoledì. Mercurio è in aspetto critico, potrebbero esserci delle polemiche o delle piccole incomprensioni. Sul lavoro, hai intenzione di dare una svolta alla tua vita e sicuramente il lavoratore autonomo ha più possibilità rispetto al dipendente. Occhio, però, alla situazione economica, che non è delle migliori!

Oroscopo dal 3 al 9 gennaio 2022, le previsioni di Paolo Fox per il segno dei Gemelli

Cinque stelle per i Gemelli. In amore cerca di dimenticare il passato, soprattutto ora che Mercurio è dalla tua parte. Cerca di farti avanti, di fare nuovi incontri perché forse l’amore nasce anche per gioco, chissà! Sul lavoro, Giove ha iniziato un transito particolare e sarebbe meglio stare attenti alle questioni finanziarie. Bisogna uscire dai problemi per stare sereni, forza. Non mollare proprio adesso!

Cancro: Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per la settimana dal 3 al 9 gennaio 2022

Quattro stelle per il segno del Cancro. In amore a volte ti sei rifugiato nella noia per sfuggire a situazioni poco chiare, ma ora hai voglia di lasciarti andare rispetto al passato: hai intenzione di rimetterti in gioco. Bene la giornata di giovedì. Sul lavoro, sei un po’ nervoso e forse entro la primavera chiuderai un rapporto. Se ci sono tensioni, meglio mantenere la calma soprattutto in questi primi giorni del mese!

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 3 al 9 gennaio 2022: Leone

Quattro stelle per il Leone. Tu non ami dipendere da qualcuno, per te l’amore è soprattutto dare la caccia, non essere tu la preda. Se c’è qualcuno che sta giocando con i tuoi sentimenti, sarebbe bene chiudere il rapporto: che ne dici di circondarti di persone propositive e ottimiste? Sul lavoro, le questioni legali sono in corso: Saturno è in opposizione e forse molti dovranno ricominciare da zero. C’è chi, tra l’altro, è un po’ sotto pressione!

Le previsioni per la Vergine per la settimana dal 3 al 9 gennaio 2022

Tre stelle per il segno della Vergine. Hai voglia di lasciarti andare all’amore, di fare nuovi incontri con Venere che sta continuando il suo bel transito. Cerca di non dare troppa importanza al lavoro: lasciati andare, sii più fiducioso. Sul lavoro, bisogna evitare le polemiche: lo stress c’è, ma il successo non ti manca. Se devi riconfermare un contratto bene, ma fai tutto entro la primavera!

Paolo Fox dal 3 al 9 gennaio 2022: il segno della Bilancia

Tre stelle per il segno della Bilancia. Occhio perché in amore molti pianeti sono contrari: tu sei particolarmente diffidente, hai paura a lasciarti andare. Soprattutto domenica potrebbe esserci poca chiarezza: anzi, sarebbe bene recuperare un rapporto, comprendere e ascoltare di più. Sul lavoro, entro maggio bisogna decidere se continuare o no un progetto. Ogni sforzo verrà ripagato, stanne certo: conoscerai nuovi soci, collaboratori e tutto procederà per il verso giusto!

Paolo Fox: le previsioni per lo Scorpione dal 3 al 9 gennaio 2022

Tre stelle per il segno dello Scorpione. Venere ti protegge, ma tu sei sempre molto cauto nei sentimenti perché hai paura delle prese in giro e delle delusioni. Non riesci a vivere avventure, rapporti occasionali o a lasciarti andare se ci vedi poco chiaro. Cerca di trovare nuovi spunti, magari anche un’amicizia potrà diventare qualcosa di importante nei prossimi mesi. Sul lavoro, non mollare la presa: cerca, al contrario, di sfruttare questi giorni per aprire la porta alle novità. Le intuizioni, quelle belle, possono arrivare anche di domenica!

Paolo Fox: le previsioni per il Sagittario dal 3 al 9 gennaio 2022

Cinque stelle per il segno del Sagittario. Marte è dalla tua parte e porta con sé nuovi amori: hai voglia di lasciarti andare a emozioni speciali, particolari. Chi è single, deve sfruttare la giornata di martedì. Tranquilli perché il 2022 è l’anno dei sentimenti, soprattutto in primavera. Sul lavoro, hai bisogno sempre di nuovi stimoli e Mercurio favorevole ti aiuta anche in questo. Se ti sei annoiato, ora è il momento di cambiare, ma occhio alle spese!

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 3 al 9 gennaio 2022: Capricorno

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Bene l’amore, ora è difficile nascondersi o fuggire a un sentimenti. Chi si è isolato, chi non crede nell’amore ora dovrà ricredersi perché le opportunità non mancano e un’amicizia può diventare qualcosa di davvero importante. Sul lavoro, sei propositivo e la situazione generale è favorevole: domenica molti pianeti saranno dalla tua parte. Se ti propongono nuove collaborazioni non devi rifiutare, valuta tutto e non dire di no!

Acquario. Paolo Fox, previsioni dal 3 al 9 gennaio 2022

Cinque stelle per l’Acquario. Mercurio è dalla tua parte e porta con sé la voglia di fare nuove amicizie: insomma, non è il caso di isolarsi e chiudersi in casa. Occhio però agli amori con persone lontane, cerca di divertirti di più e di trovare soluzioni originali. Sul lavoro, potrebbero esserci delle polemiche, non vuoi annoiarti. Non è il momento giusto per dire basta, bisogna scendere a un compromesso!

Paolo Fox, settimana dal 3 al 9 gennaio 2022: le previsioni per i Pesci

Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore lasciati andare, dimentica il passato e pensa al futuro, che è quello che conta davvero. Chi è single da tempo non deve avere paura. Anzi, deve cercare di mettersi in gioco. Bisogna agire e magari ci sarà anche qualche ritorno di fiamma, chissà! Sul lavoro, entro primavera è possibile un riscatto: cerca di farti avanti se non hai ancora ottenuto quello che ti avevano promesso. Novità importanti in arrivo con Giove che transita nel tuo segno, forza!

