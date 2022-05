oroscopo-settimanale-dal-30-maggio-al-5-giugno,-le-previsioni-di-paolo-fox-per-il-segno-scorpione

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 30 maggio al 5 giugno 2022 per il segno Scorpione ? Vediamo cosa dicono gli astri per la settimana prossima secondo l’interpretazione del nostro astrologo preferito. Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Paolo Fox!

Oroscopo settimanale dal 30 maggio al 5 giugno 2022: previsioni Paolo Fox per Scorpione

Settimana all’insegna della tensione per lo Scorpione. La Luna dissonante porta nervosismi sul lavoro e nella vita privata. Alcuni colleghi possono farvi perdere la pazienza e farvi arrabbiare. Attenzione all’umore e al benessere.

