oroscopo-settimanale-dal-31-gennaio-al-6-febbraio-2022,-le-previsioni-segno-per-segno-di-branko!

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 31 gennaio al 6 febbraio. Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 31 gennaio al 6 febbraio

Ariete

Anche se non completamente, possiamo affermare che il peggio è passato, le cose si stanno ristabilendo. Una giornata fortunata sarà quella di domenica, in amore e non solo.

Toro

Anche al toro questa settimana daremo 3 stelle. In amore tutto fila liscio, bisogna però stare attenti alla giornata di venerdì dove potrebbero esserci delle complicazioni. Martedì e mercoledì invece giornate ottime. Gemelli

I gemellini si sono ripresi alla grande già da un po’ di tempo, infatti questa settimana avranno ben 4 stelle. Per chi è in cerca di lavoro ci saranno buone opportunità.

Cancro

Per voi 3 stelle, a causa del pensiero fisso verso il passato. Andate avanti, avrete tanti possibili incontri, è il momento di lasciare il passato alle spalle.

Leone

Problemi in amore, se avete voglia di andare avanti per la vostra strada, fate bene a chiudere i rapporti, altrimenti evitati i litigi, in particolare nella giornata di venerdì.

Vergine

Questo è il segno che con ben 5 stelle per quest asettimana. In amore sarete veramente carichi, soprattutto tra venerdì e sabato.

Bilancia

Per voi le cose vanno nella direzione che desiderate. Non tutto arriverà subito, ma non preoccupatev iche le cose passeranno da bene in meglio. 4 stelle per la bilancia.

Scorpione

Fisicamente avrete dei problemi nella giornata di venerdì, ma nulla di grave, avete solo bisogno di stare tranquilli. 3 stelle per lo scorpione.

Sagittario

Per chi è già in coppia da diverso tempo, tutto fila liscio e c’è grande amore e passione che vi unisce. Per chi è single potreste avere dei buoni incontri. 4 stelle per questa settimana.

Capricorno

Per voi questa settimana sarà da 4 stelle. Dedicatevi un po’ di tempo per voi, rilassatevi almeno nel fine settimana. In amore, ma anche nel lavoro non incontrerete nessun tipo di problema.

Acquario

Anche per voi si prospetta una settimana da 4 stelle, questo perché in amore potreste avere davvero dei buoni incontri.

Pesci

Se avete voglia di viaggiare, approfittatene adesso, questo è il momento migliore, anche per andare all’estero. Il prossimo fine settimana tra venerdì e sabato potrete allontanarvi da qualcuno.

