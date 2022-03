oroscopo-settimanale-dal-4-al-10-aprile,-le-previsioni-segno-per-segno-di-paolo-fox!

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 28 marzo al 3 aprile. Vediamo cosa dicono gli astri per la settimana prossima secondo l’interpretazione del nostro astrologo preferito per tutti i segni e singolamente.

Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Paolo Fox!

Oroscopo dal 4 al 10 aprile 2022 Paolo Fox

Andiamo ad approfondire l’oroscopo della prossima settimana per ogni segno zodiacale. Come sempre, il movimento dei pianeti influenza le nostre vite in ogni ambito, dall’amore al lavoro. Ecco che cosa accadrà ai vari segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine. Poi ancora Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Oroscopo settimana dal 4 al 10 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete dovranno fare i conti con un po’ di stress la prossima settimana. Dal 4 al 10 aprile potrebbero nascere discussioni che vi toglieranno un po’ la tranquillità. Per superare questo periodo il consiglio è quello di circondarsi di persone fidate e dolci. Queste vi aiuteranno ritrovare la serenità.

Toro

In amore andrà tutto liscio. L’oroscopo della settimana dal 4 al 10 aprile parla di tranquillità all’interno della coppia. Sul lavoro però potrebbero nascere alcune problematiche piuttosto complicate. Farete fatica a gestirle in piena autonomia. Dovrete dunque cercare l’appoggio di qualche persona di fiducia. Se non volete chiedere aiuto a nessuno, armatevi di buona pazienza a attendete giornate migliori.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli dovranno mostrare tutta la loro grinta per poter uscire da situazioni che non sono piacevoli. Sul lavoro potrebbero emergere discussioni, a volte anche accese. Queste a loro volta potrebbero innescarne altre rendendo i prossimi giorni quasi ingestibili. Cercate di mantenere la calma. L’oroscopo invece è positivo per quanto riguarda l’amore.

Cancro

Le previsioni della prossima settimana per i nati sotto il segno del Cancro non sono delle migliori. In amore potrebbero nascere alcune discussioni, in seguito alle quali potreste chiudervi a riccio. Sarà comunque un buon momento per riflettere sulla vostra vita e sulle vostre priorità.

Trovare un punto d’accordo con il partner potrebbe non essere facile. Il vostro amore però vi permetterà di superare ogni difficoltà.

Oroscopo settimana dal 4 al 10 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

L’oroscopo della settimana dal 4 al 10 aprile 2022 prevede molte piacevoli novità in arrivo, soprattutto in ambito lavorativo. Nei prossimi giorni riuscirete a circondarvi di persone fidate. Queste saranno in grado di trasmettervi serenità e anche allegria. Con loto potrete anche condividere alcuni successi. La vostra autostima aumenterà.

Vergine

Alcuni Pianeti non sono in posizione favorevole. Proprio per questo i nati sotto il segno della Vergine dovranno trascorrere la prossima settimana riflettendo un po’ di più. Vi sentirete in dovere di capire quali sono i vostri difetti. Questa attività interiore non sarà semplice e vi porterà via un po’ di energia. Fatevi aiutare da persone fidate. Sarà tutto molto più semplice.

Bilancia

I giorni che vanno dal 4 al 10 aprile saranno assolutamente positivi per i nati sotto il segno della Bilancia. Sia sul lavoro sia in amore, questo periodo sarà decisamente sereno. Vi sentirete a vostro agio in tutte le situazioni e avrete moltissima energia. Sentirete inoltre la vicinanza di alcune persone care. Non respingetele, soprattutto se sono sincere nei vostri confronti.

Scorpione

La prossima settimana sarà decisiva per scoprire che cosa pensa la gente di voi e ciò che prova nei vostri confronti. A voi questo interessa molto. Spesso basate le vostre decisioni sugli altri. Riuscirete ad aprirvi più facilmente, favorendo anche nuove amicizie e, in alcuni casi, nuove relazioni.

In amore alcune coppie arriveranno al bivio. Chi non riesce più a trovare un punto d’incontro con il proprio partner potrebbe decidere di porre fine alla propria storia.

Oroscopo settimana dal 4 al 10 aprile 2022 Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

L’oroscopo della settimana dal 4 al 10 aprile parla di molta felicità in arrivo. I nati sotto il segno del Sagittario riusciranno a realizzare i loro desideri e vivranno momenti davvero piacevoli. Approfitta di questo periodo per condividere tutti i tuoi successi con el persone a cui vuoi bene. Loro ti stimeranno ancora di più e la tua autostima crescerà.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno dovranno affrontare una settimana piuttosto impegnativa. Sentirete il bisogno di isolarvi e di rifugiarvi dagli altri. Approfittatene per riflettere sulla vostra vita e sulle vostre esigenze. Cercate inoltre di capire quali fra le persone che vi stanno accanto sono sincere e quali no.

Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario avranno un fascino irresistibile nei prossimi giorni. Nell’ultimo periodo vi siete prefissati alcuni obiettivi. Nella prossima settimana riuscirete a raggiungerli. Rimboccatevi le maniche come sapete fare e vedrete che sarà più semplice del previsto. I vostro sogni sono realizzabili.

Pesci

L’oroscopo della settimana dal 4 al 10 aprile 2022 prevede l’arrivo di situazioni molto piacevoli. Avete molta grinta sul lavoro. Questa vi permetterà di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il fatto che sarete troppo concentrati sul lavoro non intaccherà la vostra sfera sentimentale.

L’articolo Oroscopo settimanale dal 4 al 10 aprile, le previsioni segno per segno di Paolo Fox! proviene da L’Occhio.