oroscopo-settimanale-dal-6-al-12-dicembre-2021,-le-previsioni-segno-per-segno-di-paolo-fox!

Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni e la classifica dei segni zodiacali per la settimana dal 6 al 12 dicembre 2021. Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Paolo Fox!

LEGGI ANCHE>>> LE PREVISIONI DEL MESE DI DICEMBRE DI PAOLO FOX

Oroscopo settimanale Paolo Fox, come andrà settimana dal 6 al 12 dicembre?

ARIETE:

La settimana che si sta aprendo sarà per voi dell’Ariete molto altalenante dal momento che alcune giornate non porteranno ai risultati per i quali avete tanto lavorato. Ovviamente ci saranno anche delle giornate positive in cui dovrete concentrare tutte le vostre energie.

TORO:

Brutte notizie per voi del Toro per quanto riguarda la settimana che si sta per aprire. Le giornate di metà settimana saranno quelle meno positive, quelle più sottotono da cui stare alla larga. Il resto della settimana sarà comunque abbastanza altalenante per non dire complicata.

GEMELLI:

Buone notizie per voi del Gemelli che vivrete una settimana positiva sotto tutti i punti di vista. Le stelle saranno dalla vostra parte e martedì nel segno entrerà anche la Luna. Pensate a rilassarvi e a passare le giornate con chi amate, sia con la famiglia che con il partner.

CANCRO:

La settimana sarà davvero bellissima e il tutto culminerà con la Luna nel segno a partire da venerdì. Fate solo attenzione alla giornata di lunedì in cui potreste soffrire un po’ sul lavoro o avere problemi a livello familiare. Bene poi tutto il resto della settimana.

LEONE:

Vivrete un’ottima settimana! Non aspettavate altro per cui gustatevi questi sette giorni fino in fondo. Sul finire della prossima settimana avrete anche la Luna nel segno che vi porterà tantissime belle occasioni soprattutto a livello professionale.

VERGINE

La settimana per voi non sarà molto positiva, soprattutto la parte iniziale mentre durante il prossimo fine settimana le cose inizieranno ad andare meglio. Prendete in esame solo le giornate positive mentre per quelle negative cercate di fare il meno possibile.

BILANCIA:

Ci saranno buon notizie per tutti gli amici della Bilancia che vivranno sicuramente un bella settimana. Le giornate più positive saranno quelle dell’inizio e, in particolare, lunedì sarà la giornata migliore.

SCORPIONE:

La settimana per voi sarà positiva sì, ma non nel fine settimana. La giornata migliore sarà invece quella di mercoledì in cui vivrete tutto al top, sia sul lavoro che in amore. Buone anche le giornate di martedì e giovedì.

SAGITTARIO:

La settimana per voi amici del Sagittario sarà divisa in due parti, una parte positiva ed un’altra negativa. Si inizia con i giorni positivi ma nel fine settimana vivrete invece dei giorni poco convincenti. Ricordiamo infine che dalla giornata di lunedì avrete Mercurio nel vostro segno.

CAPRICORNO:

Anche voi del Capricorno vivrete una buona settimana soprattutto durante il week-end. Buone anche le giornate che vanno da lunedì a giovedì. Attenzione invece alle giornate di martedì e di mercoledì.

ACQUARIO:

E’ in arrivo per tanti di voi dell’Acquario un periodo abbastanza complesso. Sfruttate a fondo le uniche due giornate sicuramente ottime, ovvero quelle mercoledì e sabato. Rallenterete invece durante le giornate di martedì, giovedì e domenica.

PESCI:

Settimana accettabile con alcune giornate anche abbastanza buone. La parte iniziale sarà interessata da due giornate positive mentre mercoledì e giovedì saranno le giornate peggiori

The post Oroscopo settimanale dal 6 al 12 dicembre 2021, le previsioni segno per segno di Paolo Fox! appeared first on L’Occhio.