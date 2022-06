oroscopo-settimanale-dal-6-al-12-giugno,-le-previsioni-per-il-segno-pesci-di-branko!

Oroscopo settimanale Branko: previsioni pesci dal 6 al 12 giugno 2022

Sette giorni molto grintosi, quelli che si intravedono all’orizzonte. L’ambito amoroso è dominato dalla fisicità, con il desiderio di mettere in pratica nuove e maliziose fantasie con il partner. Quello professionale, invece, richiede qualche attenzione in più, soprattutto sul fronte della comunicazione con i colleghi: meglio non lanciarsi in improvvisi battibecchi.