oroscopo-settimanale-dal-9-al-15-maggio,-le-previsioni-per-il-segno-acquario-di-paolo-fox!

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal dal 9 al 15 maggio,. Vediamo cosa dicono gli astri per la settimana prossima secondo l’interpretazione del nostro astrologo preferito per il segno acquario!

Oroscopo settimanale dal 9 al 15 maggio 2022 Paolo Fox: previsioni per acquario

Maggio si spazza via aprile che è stato molto pesante. Nei rapporti di coppia avete sofferto un po’ la competizione con il partner anziché la complicità ma ora le cose cambiano. La Luna si trova nel segno anche per cambiamenti epocali che possono essere traslochi o cambiamenti esistenziali. Potrete rimettervi in gioco anche in amore, ma nel lavoro evitate di lasciare il certo per l’incerto.

