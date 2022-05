Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal dal 9 al 15 maggio,. Vediamo cosa dicono gli astri per la settimana prossima secondo l’interpretazione del nostro astrologo preferito per il segno capricorno!

Non è facile superare i grandi cambiamenti che stanno condizionando la tua vita in questo delicato momento. Se per troppi anni siete stati a fianco di una persona quasi nascondendoti adesso l’amore torna in primo piano, o perché questa persona non c’è più o perché per vari motivi sei costretto a dover riprendere in mano le redini della tua vita.

L’articolo Oroscopo settimanale dal 9 al 15 maggio, le previsioni per il segno capricorno di Paolo Fox! proviene da L’Occhio.