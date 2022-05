oroscopo-settimanale-dal-9-al-15-maggio,-le-previsioni-per-il-segno-scorpione-di-paolo-fox!

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal dal 9 al 15 maggio,. Vediamo cosa dicono gli astri per la settimana prossima secondo l’interpretazione del nostro astrologo preferito per il segno scorpione!

Questa settimana sarà negativa che però non lascerà molti strascichi perché Giove nel segno vi dà forza. Chi ha un’attività in proprio in questi giorni sta lavorando ad un progetto che potrebbe avere grande successo. Attenzione a non esagerare e non cercare il pelo nell’uovo nelle relazioni sociali.

