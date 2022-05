Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal dal 9 al 15 maggio,. Vediamo cosa dicono gli astri per la settimana prossima secondo l’interpretazione del nostro astrologo preferito per il segno vergine!

Leggi anche:

Oroscopo settimanale dal 9 al 15 maggio 2022 Paolo Fox: previsioni per vergine

Chi ha un’attività in proprio potrà far valere le proprie ragioni, ma qualche disturbo fisico potrebbe complicarvi il cammino. Evitate di tergiversare se dovete fare scelte importanti. In amore qualcuno si dimostrerà meno sicuro o potrebbe prorogare i tempi rispetto ad una promessa che vi ha fatto.

L’articolo Oroscopo settimanale dal 9 al 15 maggio, le previsioni per il segno vergine di Paolo Fox! proviene da L’Occhio.