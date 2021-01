oroscopo-settimanale-dall’11-al-17-gennaio:-previsioni-brevi-per-ogni-segno

Le previsioni degli astri per ogni segno dello Zodiaco. L’oroscopo settimanale dall’11 al 17 gennaio breve e dettagliato.

Ci addentriamo in questo anno così astrologicamente rivoluzionario e incontriamo nella seconda settimana la prima Luna Nuova dell’anno. Una Luna forte per via della congiunzione con Plutone che apre le porte al cambiamento, che invita a gettare i semi di nuovi progetti e desideri.

Pronti dunque per l’oroscopo settimanale dall’11 al 17 gennaio del nostro astrologo Ulisse che per ogni segno dello Zodiaco ci dà una previsione breve con un’aforisma, una riflessione per la settimana, e una previsione più dettagliata per l’amore, gli affari e in generale per l’andamento della settimana.

Oroscopo settimanale breve dall’11 al 17 gennaio

La seconda settimana del 2021 vede un cielo in movimento, con dei transiti nuovi e importanti i cui benefici si vedranno nei prossimi giorni. Indubbiamente Marte che dopo sei mesi si è spostato dall’impetuoso Ariete per andare in un più pacato Toro fa bene a tutti i segni di Terra, compresa anche Bilancia e Cancro. Ma in generale si smorza quella verve guerriera di Marte.

In questa settimana abbiamo poi il transito di Mercurio che arriva nell’ottimista Acquario e Venere che va dal rigoroso Capricorno. E come abbiamo detto questa settimana è quella della Luna Nuova nel Capricorno dal 13 di gennaio.

Una Luna importante per la congiunzione di Sole e Luna con Plutone. In settimana poi abbiamo anche la quadratura di Giove con Urano: arrivano degli eventi, anche improvvisi e inattesi, ma positivi che segnano il passo. Necessità di cambiamenti. D’altronde è questo l’anno delle rivoluzioni.

Vediamo dunque le previsioni per ogni segno dello Zodiaco per l’oroscopo della settimana dall’11 al 17 gennaio 2021.

Oroscopo settimanale breve

Una riflessione che vi accompagni per tutta la settimana, un aforisma per ogni segno dello Zodiaco. E’ questo l’oroscopo settimanale del nostro astrologo Ulisse che con una massima o un suggerimento vi vuole accompagnare nella settimana dall’11 al 17 gennaio.

ARIETE Un viaggio è fatto di soste, se no è una corsa.

Un viaggio è fatto di soste, se no è una corsa. TORO Il modo migliore per visitare una città è perdersi.

Il modo migliore per visitare una città è perdersi. GEMELLI Non è il cosa, ma è sempre il come.

Non è il cosa, ma è sempre il come. CANCRO Anche il viaggio più lungo inizia con il primo passo.

Anche il viaggio più lungo inizia con il primo passo. LEONE Nel disordine si trova forse la matita, ma non l’equilibrio

Nel disordine si trova forse la matita, ma non l’equilibrio VERGINE La felicità è fatta più di capelli scompigliati che pettinati

La felicità è fatta più di capelli scompigliati che pettinati BILANCIA L’amore è anche fatto di tv e pop corn

L’amore è anche fatto di tv e pop corn SCORPIONE Si studia la mappa per non sbagliare rotta

Si studia la mappa per non sbagliare rotta SAGITTARIO Fra una serie di esercizi ci si deve sempre riposare

Fra una serie di esercizi ci si deve sempre riposare CAPRICORNO Ogni montagna può essere scalata

Ogni montagna può essere scalata ACQUARIO Chiedere è il miglior modo per sapere

Chiedere è il miglior modo per sapere PESCI Quando sale la nebbia bisogna solo aspettare

Oroscopo settimanale dall’11 al 17 gennaio 2021

ARIETE

Per te la caro Ariete la fase dei cambiamenti arriverà più in avanti, in primavera. Per ora il tuo lavoro sarà più sull’ideare, sul mettere a fuoco quello che vuoi. La Luna Nuova del 13 gennaio ti aiuterà a focalizzare sul lavoro: una promozione o un cambiamento. In ogni caso senti l’esigenza di un movimento. Senza Marte la tua parte più impetuosa è più docile e con Venere in quadratua non godi di particolare charme, nè palpiti per nessuno. Anche nelle coppie non ci saranno particolari scintille né di passione, né di nervosismo. Sarai concentrato su di te, che non è poi così male.

TORO

Da chi considera il massimo dell’avventura guardare la tv senza aver consultato la guida ai programmi, sei quasi irriconoscibile caro Toro. Sarà merito di Marte che ti rende sfrontato nel vivere ogni giorno senza pigriza e senza certezza, sarà merito di Venere che ti dona uno charme da renderti un avventuriero, fatto sta che questa settimana desideri camabiamenti e li cerchi. La Luna Nuova offre la possibilità di cambiamenti, trasferimenti, evoluzioni soprattutto nella sfera lavorativa. Sul fronte amoroso sei più sereno e appagato e soffiano venti positivi anche per i single. Certo nella coppia le certezze le vuoi sempre, ma in questi giorni riesci a stare anche senza.

GEMELLI

Ok, caro Gemelli il peggio ce lo stiamo lasciando alle spalle e gli obiettivi da raggiungere ora si vedono. Sei ad un passo da scavallare gli ultimi ostacoli e arrivare dove vuoi. Ma al di là delle difficoltà quello che cambia è il tuo modo di affrontare il tutto: sei sorridente e ammantato di ottimismo. Dal punto di vista settimanale ti senti diverso, vuoi piacere e piaci e gli astri preannunciano anche un cambiamento a breve che può significare la nascita di una nuova coppia, una convivenza, il perdono del passato. Insomma si va avanti. In tutta questa spinta propositiva non perdere di vista i piccoli problemi, pensaci e risolvili, altrimenti diventano grandi.

CANCRO

Questa è una buona settimana Cancro per quel che riguarda il lavoro e le riconquiste. Dopo anni pesanti vi sentite finalmente più leggeri e c’è da crederlo visto che non c’è più l’ostilità di Giove, Saturno, Marte e Mercurio. Questo vi dà la forza di ottenere quello che volete, di chiederlo e di riprendere quello che vi era stato portato via. Non sarà un tutto e subito, ma sarà l’inizio di un processo che aspettavate da tempo. Non sarà una settimana eccezionale per quel che riguarda l’amore. D’altronde avrai l’opposizione del Sole, di Venere e anche della Luna Nuova. Nervosismo, insoddisfazione, nostalgie. Insomma sarebbe il caso di stare lontano da tutti con un plaid, una tazza da the e un buon libro.

LEONE

Caro Leone fatti coraggio perché non sarà una settimana semplicissima. L’opposizione di Saturno si fa sentire e non ha più Venere a farti sentire almeno splendente. Anzi in questo momento ti senti molto incerto un po’ su tutto e anche parecchio insodisfatto. Questo vale nell’amore come sul lavoro e in entrambi i casi potresti arrivare a scoppiare. Ma mettere tutto in crisi per dei problemi transitori e più per l’umore che per questioni serie non vale la pena. Certo è che hai delle questioni da risolvere e prima metti a posto qualcosa prima finisce quel senso di incertezza che non ti fa stare bene.

VERGINE

L’atteggiamento cara Vergine è quello giusto: sei grintosa, pronta ad abbandonare le abitudini e dotata di enorme charme. La Luna Nuova è davvero splendida e favorisce tutti i rinnovamenti. Specie nell’ambito lavorativo potranno verificarsi cambiamenti, trasferimenti, nuovi lavori anche inattesi. Ma d’altronde questo è un anno importante per te Vergine che ti porterà verso nuove obiettivi. Sul fronte dell’amore con Venere e Marte a favore sei irresistibile e le cose girano bene sia per i single sia per chi è in coppia. Anzi anche qui potranno esserci degli avanzamenti, dei passi in avanti.

BILANCIA

Il 2021 sarà per te cara Bilancia un anno importante, di rifondazione, ma per arrivarci ci vuole tempo. Non che tu non sia paziente, anzi, ma in questo momento dovrai anche prendere un po’ in mano la situazione e non solo aspettare che cambi. Sappi che gli sforzi verranno comunque premiati nei prossimi mesi. Sicuramente in questo momento hai bisogno di leggerezza, di sentirti a tuo agio nel tuo ‘nuovo io’ che si sta costruendo. Così questa Luna Nuova ti dona la voglia di modificare la tua casa, di riorganizzare e potrebbe anche portarti nuove conoscenze. Niente di travolgente però: con Venere in quadratura più che all’amore sarà meglio darsi alle serie tv o allo shopping!

SCORPIONE

Non è la tua settimana Scorpione, diciamolo chiaramente, ma è una settimana che potrebbe essere essenziale se ne saprai approfittare. In questa settimana avrai infatti tutti i pianeti non a favore dunque, non è il momento per lanciarsi in nessuna impresa. E se questo ti rende nervoso e scalpiti tanto che potresti dire o fare qualcosa di troppo, pensa che questa potrebbe essere la settimana giusta per riflettere su cosa vuoi e come lo vuoi. Riorganizzare i tuoi desideri, ripassare ogni passaggio della strada che ti ci porta. Ti sembrerà inutile eppure se non lo fai poi rischierai di perderti.

SAGITTARIO

Con Mercurio alleato sarà un gennaio tranquillo caro Sagittario in cui non mancheranno delle buone nuove sul lavoro e nella coppia si parlerà molto definendo dove si vuole andare. Dunque potrebbero esserci dei cambiamenti, ma per il momento sembra che l’atteggiamento sia più conservativo. Un tema importante in questa settimana sarà quello dei soldi, conti da far quadrare, spese improvvise, o anche aumenti, insomma qualcosa girerà intorno ai soldi dandoti pensieri o costringendoti alla riorganizzazione familiare.

CAPRICORNO

Buen camino Capricorno! Con la Luna Nuova del 13 inzia per te un nuovo percorso e sei tu a decidere dove andare. Hai il Sole a illuminarti, Marte a darti la grinta e la forza e Venere a darti sicurezza. Insomma hai tutto per caricare lo zaino e partire all’avventura. Ma sei pur sempre tu quindi non sarà una folle avventura, ma un preciso cammino. Quello che sai o che capirai nei prossimi giorni è che ora hai nuove aspirazioni e nuovi bisogni e non li limiterai più. E il cambio di orizzonti non sarà solo nel lavoro, ma anche nei sentimenti. Ti senti un avventuriero anche nel cuore, il cielo è favorevole all’apertura e alle nuove conoscenze. E anche nelle coppie è un buon momento per fare un passo in avanti.

ACQUARIO

Un amico migliore di Mercurio in questo momento non potevi averlo caro Acquario. Lo avrai per due mesi durante i quali sarà bene che tu ponga tutte le domande e definisce tutte le questioni. Il tuo atteggiamento è ora cambiato: vuoi andare dove stai bene e sei pronto a fare un quarantotto per riuscirci. Hai una volontà solida e non sarai messo sotto scacco dalle avversità. Certo in tutto questo lo spazio per l’amore è pochino. Sei troppo concentrato sulla tua vita per dedicarti ad altro, sei più per vivere giorno per giorno senza programmare nulla. Ci sarà tempo per l’amore.

PESCI

State nuotando molto cari Pesciolini in cerca della corrente che vi porti al vostro futuro. Certo c’è ancora molta incertezza, ma qualcosa inizia a delinearsi, che sia la tua idea di cosa fare o un’occasione che ti capiti gli obiettivi diventano più concreti. E in questo tuo nuotare verso il futuro ti preoccupi molto di ‘stare bene’ e ti chiedi se chi hai a fianco ti ci faccia stare. Le risposte anche qui arriveranno e sicuramente serve parlare per togliere un po’ di confusione dalla testa. Insomma caro Pesci questa settimana hai gli occhioni che ispirano baci e abbracci, sarai da coccole e grattini, ma niente di più.

