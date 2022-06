Oroscopo settimanale dell’amore dall’8 al 15 giugno: le stelle segno per segno. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete – Cercate di mettere da parte tutte le vostre impressioni negative e lasciate che invece affluisca solo l’energia positiva, quella di cui vi inondano le persone che amate. Nient’ altro dovrebbe interessarvi.

Le coppie avrebbero qualcosa di interessante da fare, se lasciaste che il partner potesse esprimersi senza riserve e non avendo paura delle vostre reazioni. Insomma, non è proprio un bel comportamento. I single vorrebbero che le persone che frequentano in questo periodo, siano già perfette come le hanno immaginate, ma è una visione piuttosto riduttiva di quello che potrebbe essere la realtà.

Toro – Ascolterete le persone intorno a voi e non metterete avanti le vostre necessità, ma quelle altrui. E’ un grande passo, ma soprattutto sintomo di una grande maturità, che vi porterà a vivere meglio le vostre relazioni.

Le coppie dunque, avranno modo di riflettere di più sulle scelte da compiere con il partner, perché anche questo sarà più aperto e disponibile, alla luce della vostra nuova consapevolezza. I single proveranno a spingersi oltre con una persona, che si presenterà a loro con tutte le buone intenzioni. Bisognerà comportarsi nel modo migliore possibile, per capire fin dove si possa arrivare nell’immediato futuro.

Gemelli – Metterete a confronto un po’ troppo il passato con il presente, nel quale però avete molto più potere. Per ciò che è stato invece, nulla potete fare se non dimenticarlo. Cercate di riflettere di più in queste giornate. Le coppie appariranno molto più vicine di quel che vorrebbero far credere, in quanto ci saranno delle ragioni per le quali non vorrete lasciare intendere di essere troppo affiatati. La ragione principale per voi sarà la paura dell’invidia o la gelosia. Cercate di soprassedere per non apparire sciocchi. I single riusciranno, ad ogni modo, a conquistare la fiducia o l’attenzione di qualcuno, perché è così che si fa, per iniziare una conversazione e poi una conoscenza ed infine, una relazione.

Cancro – Inizierete a compiere piccoli passi verso il vostro futuro in questa settimana, nonostante non vi siano ancora le condizioni materiali per poter avverare il vostro sogno. Ad ogni modo, quando ci saranno, sarete super pronti ed organizzati.

Le coppie si troveranno ancora a battibeccare sugli stessi argomenti di sempre, ma con una ritrovata spensieratezza, che mitigherà un po’ il clima teso degli ultimi tempi. Il resto dipenderà tutto da voi. I single approveranno alcune uscite, credendo di aver trovato la persona giusta, ma in realtà non si è dato affatto ascolto alle sensazioni, quanto piuttosto alle parole e allo stato sociale dell’altro.

Leone -Cercate di essere un pochino più amorevoli ed affettuosi nei confronti delle persone che dite di amare, perché ne avranno tutti bisogno. Soltanto voi sapete scaldare il cuore in un certo modo, con la vostra dolcezza.

Le coppie vivranno una nuova ed entusiasmante avventura, se cercheranno di venirsi incontro, nonostante le difficoltà economiche, di organizzazione o di tempo. Non bisogna lasciarsi atterrare, quando c’è la possibilità di vivere qualcosa di splendido insieme. I single vorrebbero rimandare degli appuntamenti, ma non sarebbe una buona idea, visto che si potrebbe perdere, forse l’unica buona compagnia di tutta la settimana. Non c’è bisogno di andare troppo lontano, ma almeno uscite di casa.

Vergine -Nell’epoca nella quale tutti si affrettano a dire la propria, voi resterete in disparte in questa settimana, proprio perché non avete le basi per giudicare nulla. Sarà il modo migliore per avvicinarsi alle persone, senza nessun pregiudizio.

Le coppie non metteranno in conto nessun compromesso, perché è tempo di spingersi un pochino oltre, rispetto a quello che si è sempre immaginato. Sarebbe bene inondare gli altri di affetto. I single prenderanno sicuramente delle strade alternative rispetto a quelle che hanno preso fino a questo momento, per assicurarsi l’attenzione di persone nuove, che non siano condizionate dal passato.

Bilancia – In settimana sarebbe meglio prendere le cose molto più alla leggera, senza appesantire troppo le cose, già di per se abbastanza impegnative. Non c’è modo di apprezzare realmente l’altro, se non con un po’ più di frivolezza.

Le coppie, se non si lasceranno andare e non molleranno un po’ di quella seriosità che li contraddistingue, difficilmente troveranno un po’ di pace. Si continuerà a litigare per il nulla e a non apprezzare nulla! I single potrebbero operare una piccola rivoluzione nel loro ambiente, per favorire le conoscenze, ma non lo si farà se non in qualche raro caso, sempre per non dare soddisfazione all’altra persona, dimostrando interesse.

Scorpione – Concentratevi sulle vostre relazioni. Cercate degli spiragli laddove, fino a ieri, non ne trovavate nemmeno uno. Potreste iniziare un nuovo percorso, molto più intenso e pieno di emozioni.

Le coppie non dovrebbero perdere l’opportunità di tornare ad essere molto più coese attraverso il dialogo. Non dovreste perdere la speranza ed insistere con le vostre idee, che non sono sbagliate. I single preferiranno andare dritti al sodo, nel senso che cercheranno qualcuno in grado di essere abbastanza sincero, dal riconoscere le proprie sensazioni ed i propri sentimenti nell’immediato, senza tira e molla.

Sagittario – Prima o poi cercherete anche voi la stabilità di un rapporto, ma non è cosa di questi giorni. Per il momento, dovreste volere soltanto divertirvi e provare sensazioni, per poi pensare ad evolvere il tutto.

Le coppie, dal canto loro, preferiranno non pensare ai grandi problemi, ammessi che ve ne siano, lasciandoli passare in sordina, affidandosi al destino. Ovviamente non sempre premierà tale atteggiamento, ma un po’ di fortuna vi assisterà. I single preferiranno dedicarsi alla vita per come viene e per quella che è, senza troppe domande. Se si avrà la fortuna di incontrare l’anima gemella però, sarebbe bene saperla riconoscere!

Capricorno – Ogni volta che vi saranno delle novità, in questa settimana, sussulterete, credendo sia la volta buona per risolvere le incertezze delle vostre relazioni. Talvolta potrebbe andarvi bene, ma dovrete saper cogliere la palla al balzo.

Le coppie prenderanno sempre più le distanze da quegli atteggiamenti che irritano il partner e questo, di rimando, potrebbe essere portato a fare lo stesso. E’ il potere del dare l’esempio giusto! I single fortificheranno alcuni rapporti, senza però spingersi troppo oltre. In effetti non si è ancora pronti per dare delle definizioni, ma queste giornate potrebbero essere decisive e fondamentali.

Acquario -Siete un po’ abbacchiati, per via degli ultimi sviluppi intorno a voi. Il vostro umore non è dei migliori, anche per la pressione che si è venuta a creare in altri ambienti, ma dovrete fare di tutto per rasserenarvi! Le coppie vivranno momenti piacevoli, tuttavia intramezzati da problemi di vita quotidiana, che potrebbero dare da pensare. Il partner sarà fondamentale per venire a capo da tale situazione, quindi sostenetelo. I single non vorranno ancora aprirsi completamente, pensando di non essere abbastanza pronti per una nuova relazione. L’ostacolo più grande sarà l’insicurezza, che però potrà essere combattuta a seconda della maturità di ognuno. Pesci – Se continuerete a fraintendere quello che vi verrà detto dalle persone intorno a voi, probabilmente non risolverete i vostri dubbi e non riuscirete ad esprimere le vostre sensazioni. Provate invece a fare il primo passo e a lasciarvi andare. Le coppie otterranno molto di più se riusciranno a dare una mano concreta al partner e si dimostreranno fattivi nella soluzione di certi problemi. Invece di parlare, agite e non lasciate che siano gli altri a suggerire. I single non potranno mancare alcuni appuntamenti, altrimenti potrebbero mandare un messaggio sbagliato. Non bisognerà nemmeno essere troppo oppressivi e presenti, quindi l’equilibrio sarà fondamentale in questa fase.

