Oroscopo settimanale dell’amore. Gli astri dal 25 maggio al 1 giugno. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete – I vostri dubbi in merito alle persone che vi sono intorno potrebbero oltrepassare il limite della decenza e si potrebbero trasformare in ossessioni, o quasi. Riprendetevi e cercate di ragionare. Le coppie dovranno essere più tranquille dunque, risolvere i propri conflitti interiori o con terzi e non prendersela con il partner, quasi totalmente estraneo ai vostri sbalzi di umore. I single potrebbero creare un po’ di caos nel cuore di qualcuno ma niente paura. Basterà essere sinceri per liberarsene o per andare avanti e vedere fin dove si è capaci di spingersi.

Toro – Attenti ad un incontro in questa settimana. Le vostre aspettative potrebbero essere troppo alte rispetto a quello che l’altra persona è pronta a donare. Non scocciatevi per così poco, altrimenti non avrete altri incontri nei prossimi giorni. Le coppie dovranno mantenere sempre un atteggiamento calmo e pacato, meglio non dare spazio a grandi sbalzi di umore. Potreste infatti mandare un messaggio sbagliato al partner che si potrebbe irrigidire! I single dunque dovranno mantenere un basso profilo, non c’è modo di sapere in anticipo se piacerete o meno ad una persona, per cui date solo il meglio di voi e non preoccupatevi troppo del contorno.

Gemelli – State viaggiando su una strada scoscesa, non addentratevi in luoghi della vostra mente o dei sentimenti altrui che potrebbero causare soltanto ulteriore caos. La vostra situazione affettiva è ancora instabile. Le coppie dovranno essere caute anch’esse. Non è ancora giunto il momento di fare richieste esagerate. Dovreste ormai conoscere i tempi del partner e sapere che se non li avete preparati non vi daranno le risposte che volete. I single continueranno a cercare e questo è giusto, tuttavia è opportuno guardarsi bene intorno e non agitare le acque che non si vogliono poi navigare. E’ la logica che dovrebbe portarvi a certe opportune considerazioni.

Cancro – Siate più espansivi in questa settimana. Tutti accolgono un bel sorriso o un abbraccio molto meglio di mille parole. I vostri gesti potrebbero fare la differenza per le persone che amate e che vi amano. Le coppie si scambieranno effusioni e promesse importanti. Per le prime nessun problema, ma per le seconde dovrete badare bene di mantenerle! E’ importante, proprio come quando le si fanno ad un bambino! I single non si dovranno sforzare a trovare qualcuno anzi, qualcuno potrebbe già esserci, solo che bisognerà mostrarsi molto più disponibili di come si è di solito, magari con piccoli gesti per mettersi in evidenza.

Leone – Avete delle priorità ed è giusto così, ma fate in modo che tra queste vi sia anche la vostra famiglia, le persone che amate e coloro che vi amano. Non dedicate troppo tempo a ciò che è solo contorno nella vita. Le coppie dovranno dunque essere molto più vicine, cercare di confortarsi in situazioni difficili ma anche divertirsi molto in situazioni semplici. Bisogna dare tutto quello che si può dare quando ci si ama. I single metteranno troppi paletti già ai primi appuntamenti anzi, già al primo incontro e di certo questo non può essere un incentivo ad essere ricontattati. Magari un po’ di relax potrebbe far bene.

Vergine – Avete preso delle decisioni piuttosto importanti in questo periodo e di certo non siete rimasti a guardare mentre gli altri prendevano le loro. Ora dovete farle combaciare se ci tenete a chi vi sta di fronte. Le coppie dunque dovranno essere un tantino più unite se vorranno mantenere lo stesso feeling di sempre. Meglio non esagerare con le parole per non incappare in trappole mentali dalle quali sarà complicato uscire. I single dovranno mantenere ferme le proprie posizioni per un po’, per cercare di cementare alcune relazioni o amicizie. Non bisognerà lasciarsi cogliere dall’istinto e commettere azioni azzardate.

Bilancia – Avete grandi prospettive in questo periodo e ciò potrebbe comportare qualche disguido dal punto di vista personale, specialmente nelle relazioni più fresche, quelle che si devono assestare. Le coppie dunque dovranno sforzarsi di essere pazienti e caute, non prendete decisioni troppo impegnative se il partner non lo vedete sicuro e se non vi segue a ruota nell’entusiasmo, sono tutti fattori da prendere in considerazione. I single allo stesso tempo, dovranno evitare giochini di sorta, poiché non si può mettere alla prova una persona ancora prima di uscirci insieme. Sarebbe un po’ inquietante!

Scorpione – Avete delle remore nei confronti di alcune persone, per questo non siete pienamente in grado di lasciarvi andare e di godervi la felicità. Dovreste iniziare un lavoro su voi stessi per evitare tutto ciò. Le coppie saranno molto contente di poter dare seguito ad alcune promesse reciproche, però dovranno necessariamente rallentare alcuni ritmi, altrimenti sarà davvero dura starvi dietro. I single non vorranno andare troppo per le lunghe con qualcuno non molto apprezzato ma al tempo stesso non vorranno rinunciarci. Bisognerà decidere prima o poi cosa fare.

Sagittario – Le piccole questioni della vita potrebbero intralciare la vostra felicità in questa settimana, ma solo se glielo permetterete. In fondo non ci sono i presupposti per pensare a un cambiamento di rotta, non ancora almeno. Le coppie saranno alquanto impegnate a prendere parte ad un progetto più grande di loro che però si dovrà svolgere su più fronti. Se litigherete anche per questo significa che c’è qualcosa di fondo da chiarire. I single faranno finta di non interessarsi a nessuno ma c’è una preda ambita. Sarebbe più intrigante cacciarla invece di guardarla da lontano. Si farà la fine della volpe con l’uva altrimenti.

Capricorno – Non potete sapere esattamente cosa pensino le persone a cui volete bene, però potete immaginarlo se le conoscete abbastanza e quindi anche anticiparne necessità o desideri. Volendo. Le coppie saranno impegnate nel restituire amore l’uno all’altro ma non è così che funzionano le cose. L’amore si dona, non si restituisce. E’ una differenza fondamentale alla lunga, che il tempo considererà! I single potrebbero spaziare ed andare alla ricerca dell’anima gemella o di quella perfetta per se stessi. Potrebbe essere una ricerca infruttuosa oppure sorprendente. La scelta non è delle stelle.

Acquario – Considerando che le persone che avete affianco potrebbero stizzirsi per alcuni atteggiamenti, in questa settimana dovrete porre l’attenzione su alcune cose ed evitare incomprensioni, almeno per questi giorni. Le coppie quindi dovranno avere un occhio di riguardo per certe situazioni già di per sè complicate, che potrebbero indebolire o rafforzare il rapporto se ci si saprà destreggiare. Il confine è labile. I single avranno qualche difficoltà a reperire persone in generale, anche tra gli amici e potrebbero trascorrere giornate in solitudine. Aiuterà senza dubbio a riflettere meglio. Pesci – Tutto quello che accade intorno a voi potrebbe non essere poi così scontato come credete, quindi provate a mettere un pizzico di pepe in più nei vostri rapporti affettivi. Vi divertirete. Le coppie dovranno ritrovare un po’ di brio ed un po’ di giocosità. Si potrebbe nettamente migliorare il proprio rapporto con delle semplici risate di cuore. Create situazioni divertenti e vedrete la differenza. I single dovranno essere più cacciatori e non farsi troppi scrupoli legati alla morale nella fase embrionale di una conoscenza. Ci mancherebbe altro. Troppa pesantezza non piace a nessuno.

L’articolo Oroscopo settimanale dell’amore. Gli astri dal 25 maggio al 1 giugno proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.