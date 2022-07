Oroscopo settimanale dell’amore: le stelle dal 20 al 27 luglio. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Sicuramente sarà una settimana piuttosto impegnativa, ma la affronterete nel modo più giusto e non dovrete preoccuparvi di coloro che vi interessano, poiché sapranno aspettare! Le coppie in questo momento dovrebbero venirsi maggiormente incontro, poiché non è semplice conciliare tutto con una relazione impegnativa, specialmente se nuova. Per cui pazienza! I single dal canto loro, non potrebbero lamentarsi, poiché avranno numerose occasioni per divertirsi, solo che la maggior parte delle volte verranno usati come diversivo e non il contrario!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Questa settimana inizierà dalla solita routine e questo potrebbe mettervi di malumore, soprattutto nei confronti di quella persona che in questo momento riceve le vostre attenzioni! Le coppie dovrebbero cercare di comportarsi nel modo più sincero possibile, poiché soltanto in questo modo riusciranno ad attraversare certe tempeste che sono in agguato! I single hanno la possibilità di riscattarsi agli occhi di quelle persone che fino a questo momento vi hanno considerato mediocri e che per questo non hanno accettato un vostro invito!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Nella prima parte della settimana vi divertirete sicuramente, poiché la compagnia non vi mancherà, ma attenzione a non fare qualcosa per cui poi potreste pentirvi e restare soli! Le coppie hanno modo di valutare meglio alcuni comportamenti del partner in riguardo ad una posizione assunta per principio più che per altro e questo potrebbe scatenare una reazione inaspettata! I single invece non hanno nulla da rimproverarsi se non vorranno accettare le avance di qualcuno che proprio non ispira fiducia! Si tratta del vostro futuro, per cui è bene fare caso anche alle avventure!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – In questa settimana attraverserete dei momenti particolari, in cui sentirete il bisogno di confidarvi con la persona che più sentite vicina e che vi sarà di grande conforto! Le coppie avranno modo di affrontare alcune questioni che riguardano il loro futuro e che sorprenderanno piacevolmente entrambi, poiché si giungerà presto ad un accordo, nonostante le opinioni divergenti! I single dovrebbero non prendere troppo sul serio le avance nei loro confronti e altrettanto dovrebbero fare in modo che gli altri non prendano sul serio le loro!

Leone (23 luglio-22 agosto) – In questa settimana sarete pienamente in grado di scavare a fondo nei vostri sentimenti ed in quelli altrui, per cui riuscirete ad anticipare alcune mosse e questo vi risparmierà delle sofferenze! Le coppie avranno dalla loro parte la comunicazione e la complicità e questo permetterà di scambiare opinioni senza creare malintesi e tensioni inutili! I single devono probabilmente trovare ancora una propria dimensione e questo potrebbe frenarli nei confronti di alcune persone che hanno davvero qualcosa di interessante da mostrare!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – In questa settimana, se vi interessa portare avanti un rapporto non ancora ben delineato, dovreste dare meno ascolto alla vostra ambizione e voglia di arrivare perché potrebbe fare da deterrente. Le coppie dovranno affrontare problemi legati alla sfera finanziaria, quindi si raccomanda la massima cautela, sia nella parole, che nelle azioni! Non vale la pena discutere di soldi insomma! I single farebbero bene a guardarsi attorno con maggiore curiosità, senza fermarsi alla prima occasione! Dovete cercare il meglio e non accontentarvi semplicemente!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – In questa settimana le cose dovrebbero andare piuttosto bene dal punto di vista sentimentale, poiché gran parte dei vostri dubbi, sono stati soffocati da grandi sentimenti! Le coppie avranno modo di conoscersi più a fondo e questo grazie ad una ritrovata voglia di stare insieme ed i trascorrere del tempo a parlare e confrontarsi pacificamente, senza pregiudizi! I single dovranno invece fare attenzione agli impulsi, troppo pericolosi in questo periodo, poiché potrebbero dar luogo a fraintendimenti!Voi non siete quel genere di persona, per cui è bene metterlo in chiaro da subito!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Ultimamente avete un po’ dimenticato cosa significhi provare delle emozioni e questo va a discapito vostro! Comunque, durante la settimana dovreste provare ad aprirvi, per non avvizzire ulteriormente il vostro cuore! Le coppie dovrebbero tornare un pochino sui propri passi, in quanto ci sono delle questioni che così come sono state combinate, proprio non possono andare! I single avranno più di una occasione per flirtare con persone interessanti, ma non dovranno lasciarsele sfuggire come sempre, e dovranno fare il primo passo, con grande coraggio!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In questa settimana fareste bene a non avere segreti per la persona che vi interessa, poiché questa sarà molto abile nello scoprirli e potreste perderla per una sciocchezza! Le coppie dovrebbero prestare maggiori attenzioni al partner, sia da una parte che dall’altra, perché sentirsi vicina la persone che si ama può far superare i momenti più duri! I single devono giustamente prendersi i loro tempi e soprattuto i loro spazi, se non sono abituati ad avere a che fare con persone che si affezionano immediatamente. Non ci farete mai l’abitudine in realtà!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – In questa settimana non dovrete sopravvalutarvi, poiché questo potrebbe essere un grave errore nei confronti della persona che vi piace e che potrebbe diventare importante, ma che non accetterebbe mai la vostra superbia! Le coppie dovranno resistere agli scossoni esterni, che potrebbero provare a minare il rapporto! I meno fortunati saranno i giovani amori, non abituati ad avere a che fare con la cattiveria altrui! I single saranno dei buoni intrattenitori, per cui potrebbero avere delle buone opportunità. Ma tutto potrebbe limitarsi alla storia di una sera, perché non siete particolarmente propensi ad impegnarvi!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Settimana perfetta per fare dei piani romantici e per costruire qualcosa di importante con una persona che vi è accanto e che prima ad ora non aveva mai attirato la vostra attenzione! Le coppie avranno dalla loro parte una grande energia, che dovrebbero sfruttare per far maturare il rapporto sotto tutti i punti di vista! A volta siete troppo chiusi e questo non permette al partner di apprezzarvi! I single si divertiranno parecchio, poiché la loro fantasia attrarrà molto le persone, quindi avranno modo di mettersi alla prova con grande successo! Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Avete bisogno di ripartire in questa settimana e lo stesso faranno i vostri sentimenti, quindi sentirete qualcosa riaccendersi dentro di voi! Le coppie sicuramente ritroveranno il proprio equilibrio, dopo averlo ricercato a lungo! Dovreste prendervi qualche momento di pausa per dedicarvi completamente al partner! I single invece, dovrebbero andarci piano con le avventure, poiché non lasceranno molto al loro passaggio e questo potrebbe essere molto avvilente anche per voi, non solo per coloro che dovranno subirvi!

Le previsioni di questo articolo sono quelle riportate su "Grazia" da Oroscopo.it

