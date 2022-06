Oroscopo settimanale dell’amore: le stelle dal 29 giugno al 6 luglio. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete – Prima di prendere decisioni troppo restrittive o troppo definitive, in questa settimana sarà meglio essere razionali e valutare attentamente i vostri attuali rapporti affettivi, anche se suona un po’ freddo. Le coppie potrebbero essere un tantino in difficoltà nella prima parte delle giornate, non riuscendosi a coordinare, ma vedrete che man mano, si prenderà il ritmo e si tornerà alla routine. I single non vorranno mettere da parte certi pregiudizi e questo li penalizzerà, specialmente dal punto di vista sociale, perché si precluderanno alcune occasioni, come hanno già fatto in passato.

Toro – Sperimenterete nuove sensazioni in questa settimana, ma non sempre positive per voi. Qualche scatto di gelosia coinvolgerà anche voi e sarete molto più indisponenti del solito. Le coppie potrebbero avere delle difficoltà all’inizio della settimana o alla fine, a causa di alcuni impegni, nei quali vi troverete separati. A tutto però c’è rimedio, specie se si pensa al bene del rapporto e non al proprio orgoglio. I single prenderanno delle strade diverse, a seconda che abbiano già dei flirt o meno. Si deciderà infatti di interromperne alcuni per non andare avanti en on legarsi nel primo caso, mentre si auspicherà all’esatto contrario, nel secondo.

Gemelli – Potreste pretendere un pochino meno e dare un po’ di più nei vostri rapporti, anche quelli puramente platonici o affettivi, poiché ultimamente state oltrepassando il vostro stesso limite. Le coppie non saranno sempre affiatate anzi, ci potrebbero essere parecchi dissapori, anche se si cercherà sempre il modo per rientrare nei ranghi e non esagerare. Bisognerà ringraziare il partner, la maggior parte delle volte. I single non avranno grossi problemi a conoscere persone e ad instaurare rapporti, tuttavia, per la maggior parte resteranno superficiali, poiché non ci si vorrà legare troppo e questo non è un bene.

Cancro – Avete scelto un modo particolare per dimostrare i vostri sentimenti, ovvero senza parole. È vero che i fatti contano molto di più, ma talvolta bisognerebbe sforzarsi ad esprimere i sentimenti che si provano. Le coppie avranno bisogno di maggiore complicità, che si potrà ottenere soltanto dando fiducia al partner, cercando di aderire a qualche Idea, invece di criticarla sempre. I single non vorranno esagerare nel divertimento, ma non ci sarebbe nulla di male. Specialmente se si è giovani, c’è bisogno di fare esperienza per capire la vera natura delle persone e scegliere quella più giusta. Si farà sempre in tempo a tornare indietro.

Leone – Grandi occasioni in questa settimana, vi metteranno alla prova, specialmente dal punto di vista dei sentimenti. Potreste fare il grande salto, ma se la cosa vi desterà particolare preoccupazione, dovreste farvi due domande in più ed aspettare. Le coppie dunque vivranno in bilico questa situazione, che potrebbe essere risolta soltanto con un’attenta analisi personale . Anche il partner dovrebbe essere invitato a riflettere, invece di buttarsi a capofitto in qualcosa, che forse non si conosce adeguatamente. I single proveranno delle sensazioni nuove nei confronti di una persona, o anche più. Bisognerebbe approfondire invece di distaccarsi completamente da esse, perché in questo modo ci si negherebbe la felicità.

Vergine – Siete piuttosto preparati dal punto di vista professionale, ma da quello sentimentale avete grandi carenze. Non è nemmeno colpa vostra, siete fatti così, comunque nella vita si può sempre migliorare e sarà il caso di farlo al più presto. Le coppie vorrebbero di certo maggiore riscontro dal partner, più comprensione e più affiatamento, ma il fatto di volere tutte queste cose non esclude che anche voi dobbiate concederne! I single faranno bene a riflettere attentamente prima di chiedere un appuntamento, in quanto hanno il dovere di pensare anche all’altra persona e decidere prima se si vuole realmente conoscerla ed accettarla per quello che è!

Bilancia – Non c’è nulla di sbagliato in quello che vorreste dalla vostra vita sentimentale, ma non potete di certo ragionare a compartimenti stagni. Innanzitutto dovreste cercare di entrare in sintonia con la persona che amate! Le coppie si dedicheranno abbastanza al partner, ma forse non abbastanza dal tranquillizzarlo o dal fargli fare quel passo in più che tanto vorreste che facessero. Riflettere sul futuro vorrà dire riflettere da soli per il momento. I single sono pronti ad aprirsi di nuovo e a lasciare che qualcuno li conquisti, tuttavia non è detto che questo possa funzionare a breve, ma sempre meglio provarci, non si sa mai!

Scorpione – Avete stabilito fin troppe regole nei vostri rapporti sentimentali, quindi è ora di lasciarsi andare e di lasciare che il tempo decida per voi. Forse vi sono questioni che non avete ancora ben chiare. Le coppie potrebbero fare un piccolo passo avanti e potrebbero iniziare un nuovo percorso insieme, magari un hobby o magari un progetto, ma che sia condiviso e che faccia ritrovare l’armonia ad entrambi. I single preferiranno di gran lunga cercare delle distrazioni piuttosto che impegnarsi in qualcosa con qualcuno, che sia anche una semplice conoscenza. Non tutti gradiscono lo stare insieme canonico.

Sagittario – Ogni volta che siete felici cercate di mettere un tassello nuovo ai vostri progetti, senza godervi i momenti migliori della vostra vita. In questa settimana, fermatevi un attimo e provate a rilassarvi. Le coppie dunque, dovranno evitare di vivere con l’ansia, anche perché questa potrebbe portare conseguenze più negative che positive. Ormai dovreste averlo capito e ciò non dovrebbe intralciare più i vostri rapporti. I single dal canto loro continueranno a condurre sempre la stessa vita credendo di essere le vittime dell’amore. Bisognerà cambiare anche qui qualcosa, altrimenti nessuno si avvicinerà!

Capricorno – Se vorrete essere abbastanza intraprendenti in questa settimana, di certo riuscirete a centrare i vostri obiettivi romantici. In caso contrario lascerete agli altri tale impegno e non otterrete gli stessi risultati. Le coppie dovranno quindi fare i conti con la propria voglia di mettersi in gioco e di far crescere il rapporto. Ovviamente dovrà essere uno sforzo reciproco, ma sarete voi a dover dare il “la”. I single manterranno più o meno gli stessi standard ma con una marcia in più. Più fiducia in se stessi migliorerà di molto qualsiasi tipo di rapporto si voglia intraprendere, anche una amicizia con spiragli più ampi.

Acquario – Potete lasciare ampio spazio a tutti coloro che cercano di entrare nella vostra vita. Restate a guardare e potrete apprezzare meglio il loro modo di fare e di porsi nei vostri confronti. Le coppie dovrebbero trovare o ritrovare un proprio equilibrio, porre delle “regole” non troppo rigide e lasciare che il partner sia libero di esprimersi come meglio crede. E’ importante trovare la sintonia perfetta prima di fare progetti a lungo termine. I single metteranno qualche tassello in più ad una conoscenza che si sta portando avanti da un po’. Saranno determinanti queste giornate, quindi bisognerà cercare di essere presenti. Pesci – L’amore è anche una grande scommessa e voi lo sapete bene. Se non vi metterete in gioco non potrete riuscire a capire che cosa vogliate veramente e che cosa siate disposti a dare all’altra persona. Le coppie dunque dovranno fare un passo avanti ed uno indietro, perché è fondamentale, prima di decidere a cuor leggero, capire se si sta percorrendo la stessa strada e se si vuole viaggiare verso la stessa direzione. I single opteranno per qualcosa di semplice e sarà una grande vittoria, in quanto fino ad ora si è cercato soltanto di assecondare la propria idea di amore, che quasi mai può incontrare la realtà!

Le previsioni di questo articolo sono quelle riportate su “Grazia” da Oroscopo.it

L’articolo Oroscopo settimanale dell’amore: le stelle dal 29 giugno al 6 luglio proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.