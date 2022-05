Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni dal 30 maggio al 5 giugno. Anche questa domenica su Oroscopo Più puoi leggere l’oroscopo settimanale dell’astrologo e personaggio televisivo italiano. Le stelle della prossima settimana su amore, lavoro, salute e fortuna.

Ariete – Non avere paura di fare rumore – la settimana inizia con l’acceleratore insieme alla congiunzione tra Marte e Giove nel tuo segno: un invito a essere fiero e sicuro di ciò che vuoi compiere. È con questa attitudine che potrai cogliere a pieno gli spunti della Luna Nuova in Gemelli di lunedì che descrive una fase in cui interessarti a nuovi contesti e argomenti. Fai domande, chiacchiera, interessati.

Sul finire della settimana infatti Mercurio torna diretto segnando il momento in cui trovare soluzioni per sfruttare al meglio le tue risorse. In tutto questo individualismo, però, sono proprio le amicizie che potrebbero presto diventare oggetto di revisione, individuando quelle dinamiche da riequilibrare durante Saturno retrogrado.

Toro – Dopo una stagione rivoluzionaria come quella appena trascorsa, questa settimana si quietano gli animi ed è possibile vedere più chiaramente: quando Mercurio tornerà diretto nel tuo segno sarà più semplice comunicare chiaramente e attivamente con gli altri, facendo sentire il tuo punto di vista delle cose. Non avere timore di esporti in questo senso, soprattutto pensando alla Luna Nuova in Gemelli di lunedì che ti vede interessato a nuove possibili fonti di guadagno. Difficile però notarle e coglierle se abbiamo paura di dire la nostra.

È possibile che questi due processi ti porteranno nei prossimi mesi a rivedere gli incarichi e responsabilità che stai prendendo sul lavoro. Il punto è chiedersi se le cose non potrebbero essere fatte diversamente, i processi snelliti e i meriti giustamente riconosciuti.

Gemelli – «Cosa succederebbe se…» sembra essere una domanda chiave per questa settimana che si apre proprio con una Luna Nuova nel tuo segno. È il momento per concederti un nuovo inizio, immaginare nuove versioni di te e nuovi possibili futuri. Soprattutto in questa fase non considerarti una persona fissa e conclusa, c’è ancora tanto potenziale dentro di te da esplorare. Mercurio torna a camminare diretto questa settimana, facilitando una riflessione che può condurti a identificare i veri blocchi interiori da risolvere.

Lascia andare l’ansia verso ciò che non puoi controllare, concentrati piuttosto da ora in avanti a capire come e perché ti stavi privando di certe esperienze.

Cancro – Sono giornate in cui puoi dare una spinta alla tua posizione lavorativa dimostrando decisione e competenza e con Mercurio che torna diretto a fine settimana potrai contare anche sul supporto delle tue conoscenze e amicizie. Sarà più semplice comunicare con loro e ricevere feedback forse perché avete individuato un linguaggio comune dopo tante incomprensioni.

La Luna Nuova in Gemelli di lunedì, però, chiede di ripartire da ambienti più intimi e silenziosi: sei in una fase in cui hai bisogno di riconnettere con te stesso e scoprire di più su ciò che succede dentro di te. È forse anche grazie a queste riflessioni che sarà più semplice far rispettare i tuoi spazi e le tue richieste con Saturno retrogrado da fine settimana.

Leone – Hai voglia di muoverti ed esplorare in questi primi giorni della settimana e potrebbe essere il momento perfetto per organizzare una gita fuori porta con gli amici, soprattutto considerando che lunedì abbiamo una Luna Nuova in Gemelli ad aprire un nuovo capitolo nella tua vita sociale. C’è probabilmente il desiderio di conoscere nuove persone e ampliare il tuo network per poter incontrare nuovi punti di vista. Fatti avanti, attacca bottone, divertiti.

Mercurio torna finalmente diretto questa settimana e sarà più semplice portare avanti i tuoi compiti sul lavoro con meno distrazioni e ritardi. Nel frattempo, però, Saturno si prepara ad andare retrogrado e se sul lavoro tutto bene, saranno gli equilibri relazionali a richiedere qualche riflessione in più.

Vergine – Con Marte e Giove congiunti nei primi giorni della settimana è il momento di regolare i conti, riscuotere un favore a lungo dovuto oppure prendere tu iniziativa per saldare un debito. Così con la Luna Nuova in Gemelli ti sentirai più libero di muovere i primi passi verso nuovi progetti lavorativi: non trattenerti dal portare nuove idee sul tavolo o dal proporre nuovi processi e sviluppi, è soprattutto in questa fase che puoi trovare le parole giuste per farlo.

Mercurio torna diretto ed è più semplice assimilare nuovi concetti o esporre ciò che hai imparato. Torna il tuo rinomato senso critico e così non ci sarebbe da sorprendersi se nei prossimi mesi con Saturno retrogrado iniziassi a mettere in discussione le prassi che rallentano il tuo lavoro e tolgono tempo ad altre priorità.

Bilancia – Con la Luna Nuova in Gemelli di inizio settimana senti il bisogno di allargare i tuoi orizzonti: potresti scegliere di informarti per un nuovo corso di formazione, cercare dei mentori che sappiano guidarti oppure più semplicemente prenotare un viaggio in un posto fuori dalla tua zona di comfort. Qualsiasi esperienza che possa insegnarti qualcosa è ben accetta in questa fase, anche se la tua testa è ancora molto rivolta all’amore.

La congiunzione tra Marte e Giove di questi giorni è una spinta a prendere iniziativa, dichiararsi e chiedere un impegno serio all’altra persona e, con Mercurio che torna a camminare diretto, è probabile che vi troverete a parlare di come volete crescere insieme come coppia. Eppure, l’arrivo di Saturno retrogrado rappresenta un sostanziale desiderio di leggerezza nella vita di coppia – non trascurare l’importanza del divertimento.

Scorpione – Nonostante la stanchezza delle ultime settimane, questa settimana può partire con il turbo: Marte e Giove congiunti rappresentano giornate in cui puoi portare a termine tanto lavoro arretrato e risolvere impegni presi tempo fa – meglio ancora se con l’aiuto di una persona fidata, pensando a Mercurio finalmente diretto che facilita gli accordi e le conversazioni sincere con il partner.

La Luna Nuova in Gemelli di lunedì è un invito a investire, in te stesso o in un legame, consapevole che nessun accordo è raggiungibile se non si espongono tutte le carte sul tavolo. Parlatene, mettetevi a nudo e troverete un punto di incontro.

Sagittario – Sarà una settimana calda e, chissà, probabilmente anche molto romantica: la Luna Nuova in Gemelli è accompagnata dalla congiunzione tra Marte e Giove ed entrambe parlano del desiderio di un legame intenso, dinamico e soprattutto duraturo. Sii tu il primo a fare un passo avanti e proponi di passare del tempo insieme.

Certo, ci sono comunque molti impegni di cui tenere conto, considerando che Mercurio verso fine settimana torna diretto le tue giornate si faranno più ritmate. Viene richiesta velocità mentale e capacità di problem solving, ma non ti preoccupare, è solo una fase che ti serve come allenamento. Con Saturno retrogrado, infatti, sarà importante saper distinguere le informazioni importanti da quelle superflue, mentre impari a gestire impegni e conversazioni quotidiane.

Capricorno – Con la Luna Nuova in Gemelli di questo lunedì ti vediamo intento a sperimentare una nuova routine: magari vuoi rimetterti in forma, o semplicemente ti sei stufato di perdere tempo a gestire i problemi degli altri e stai scegliendo di dare priorità a te stesso; il succo in questa fase è comunque concentrarsi sul proprio benessere. Forse è proprio per questo nuovo ordine di cose che ti trovi ad affrontare alcune discussioni in casa o in famiglia: sarà necessario prendere una posizione concreta e difendere il tuo territorio.

Se queste dinamiche riguardano questioni finanziarie è probabile che facciano parte di un processo più grande, indicato dall’inizio di Saturno retrogrado questo fine settimana, che ti porterà ad allentare un po’ la pressione finanziaria su di te, ottimizzando le tue risorse.

Acquario – Probabilmente ti trovi in una fase in cui hai la sensazione che se non ci pensi tu a risolvere il problema questo non viene risolto affatto – effettivamente, potrebbe essere arrivato il momento di regolare gli incarichi e responsabilità che ti sei preso togliendoti qualche peso dalle spalle, soprattutto da questa settimana con Saturno che inizia ad andare retrogrado nel tuo segno. In questo processo, la Luna Nuova in Gemelli di inizio settimana sembra rappresentare uno spiraglio di luce: è il desiderio di riprenderti il tuo tempo libero e coltivare i tuoi interessi.

Tutto potrebbe partire proprio dall’ambiente casalingo o familiare, con Mercurio che torna diretto è più facile esporre i propri pensieri e bisogni che vorresti integrare nella tua vita privata.

Pesci – Quanto vale il tuo tempo? Potresti porti questa domanda nei prossimi giorni, non solo perché la congiunzione tra Marte e Giove indica un momento in cui richiedere le giuste ricompense, ma dobbiamo considerare anche Mercurio che, tornando finalmente diretto, rende più chiari i dati a tua disposizione, gli impegni a cui devi rispondere e, soprattutto, il tempo in cui ti viene chiesto di essere presente.

È importante preservare uno spazio più intimo e privato, prenderti cura di te sotto ogni aspetto: la Luna Nuova in Gemelli di lunedì apre un capitolo in cui riconoscere ciò di cui hai bisogno in casa e nella vita privata, ma sarà soprattutto l’inizio di Saturno retrogrado a sottolineare il bisogno di lavorare sui tuoi pensieri limitanti.

