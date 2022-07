Oroscopo settimanale di Branko: le stelle dal 18 al 24 luglio scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Una settimana ad alta tensione per i nati nell’Ariete. Dovrete fare da paciere in una serie di conflitti familiari tra voi e il vostro partner. Attenti a non farvi sopraffare dal nervosismo, la vostra salute potrebbe risentirne. Non esagerate e provate a mantenere la calma. Buone notizie almeno in amore: tanti incontri piccanti soprattutto per i single.

Toro – Marte e Venere proteggeranno i nati nel Toro nei prossimi giorni. Ritroverete un po’ di meritata fiducia in voi stessi, che vi aiuterà a fare nuovi incontri interessanti in settimana. Non ignorate i bisogni del vostro corpo e curate la vostra salute. Non esagerate con il Sole e tenetevi sempre in movimento.

Gemelli – I nati nei Gemelli dovranno approfittare dell’influenza di Saturno per fare passi avanti sul posto di lavoro. È un buon periodo per rimettere in carreggiata situazioni familiari o lavorative che vi sono sfuggite di mano. Non guardatevi indietro, non è tempo per i rimpianti. Mettetevi il passato alle spalle e godetevi il presente e il futuro in arrivo, senza paura dei cambiamenti.

Cancro – Intrighi in ufficio per i nati nel Cancro. Qualcuno dei vostri colleghi cercherà di mettervi i bastoni tra le ruote sul lavoro. Non lasciatevi spaventare, Venere protegge i vostri affari. In amore, si prospetta una settimana all’insegna della passione. Attenti però a non esagerare con il movimento, il vostro corpo ha dei limiti e potreste risentirne.

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Settimana difficile per i nati nel Leone. Poca fortuna e tanti grattacapi sul posto di lavoro, che vi sembrerà sempre più soffocante. Consolatevi con l’amore, che la farà da padrone nei prossimi giorni: sarete incantati da una serie di nuovi incontri. Scoprirete lati inaspettati di voi stessi: sta a voi sfruttarli al meglio.

Vergine – Quotazioni in salita per i nati nella Vergine, che godranno dell’influsso positivo di Venere e Marte. In ufficio vi riavvicinerete ai colleghi, mentre chi è in viaggio godrà di un’ondata di novità e nuove conoscenze. È il momento perfetto per lasciarsi alle spalle il passato e ricominciare da zero. Guardate al futuro con ottimismo, senza colpevolizzarvi troppo se non avete un successo immediato.

Bilancia – Sospiri infastiditi per i nati nella Bilancia. Il lavoro continuerà a rovinare il vostro umore. La vostra vita amorosa aggiungerà solo altre seccature. Sarà vostra responsabilità ritrovare un clima di serenità con la vostra metà. Nonostante le difficoltà, sentite in voi una rinnovata sicurezza. Il successo è dietro l’angolo, basta avere il coraggio di provare.

Scorpione –La voglia di avventura dei nati nello Scorpione porterà ben poca fortuna. Con Mercurio in opposizione, difficilmente andranno a buon fine. Non rimuginate troppo sul da farsi, rischiate di bloccarvi senza motivo. La parola d’ordine èrelax: riposatevi, siate spontanei e lasciatevi guidare dal momento. Non tutto è così complicato come sembra

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – È tempo di fare ordine per i nati nel Sagittario. Questa settimana è il momento giusto per lasciarsi alle spalle una relazione che ha fatto il suo tempo. Siate comprensivi e non negate il perdono a chi lo merita: non ha senso rimanere attaccati a torti passati. Potrete riorganizzarvi e ripartire dalle fondamenta.

Capricorno – I nati nel Capricorno potranno sfruttare i prossimi giorni per rifarsi delle occasioni perdute. Sul lavoro e in amore potrebbero presentarsi nuove chance interessanti: siate pronti a coglierle. La rabbia è vostra nemica, il perdono vi consentirà di andare oltre e godervi il futuro. Abbiate cura del vostro corpo e fermatevi se ne sentite il bisogno.

Acquario – Settimana in clima vacanziero per i nati nell’Acquario. Sono giorni perfetti per godersi le ferie, per chi ne ha la possibilità. Se dovete lavorare, non sottovalutate l’importanza di una pausa relax ogni tanto. Vi sentirete ottimisti e in grande forma fisica, usate questo entusiasmo per cavalcare l’onda del successo.

Pesci – Nuove scoperte e vecchie compagnie ritrovate per i nati nei Pesci. Con il supporto di Venere, incontrerete molte persone nuove, magari anche un partner per la vita. Vi sentite sicuri e pronti ad agire. Quale momento migliore per dare inizio a nuovi progetti? Attenti però a non farvi trascinare dall’entusiasmo. Il riposto resta importante, la troppa passione potrebbe spingervi oltre il limite.

