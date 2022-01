Oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni segno per segno dal 24 al 30 gennaio

ARIETE – Quattro stelle per l’Ariete. In amore bisogna farsi avanti anche perché ora hai voglia di vivere le relazioni completamente, senza più riserve. La settimana non è difficile, ma forse sei polemico o troppo esigente: non devi continuare a stare con persone che ti hanno solo creato dei problemi, devi andare avanti. Sul lavoro, ci sono un po’ di dubbi, ma le risposte arriveranno da maggio. Le soluzioni, in ogni caso, non mancheranno: non mollare!

TORO – Quattro stelle per il Toro. Ora per te è più facile innamorarsi, non ti capitava da tempo e presto arriverà un bel riscontro. Venere, d’altra parte, è con te, sta portando un po’ di movimento nella tua sfera privata. Sul lavoro, invece, è arrivato il momento di fare scelte drastiche perché i cambiamenti sono dietro l’angolo. Rimboccati le maniche, vai avanti: entro la fine del mese arriverà anche qualche opportunità in più da cogliere al volo!

GEMELLI – Quattro stelle per i Gemelli. In amore ancora non sei determinato, forse stai mettendo alla prova le persone che ti circondano. In primavera, però, ci sarà un bel recupero soprattutto per i single o per chi non ha vissuto storie troppo convincenti. Sul lavoro, c’è chi ha già cambiato qualcosina, ma ora tutto attorno a te è tranquillo: il Sole è dalla tua parte e le opportunità non mancano. Forza, è il periodo giusto!

CANCRO – Tre stelle per il segno del Cancro. In amore c’è un po’ di confusione, ma a maggio arriveranno belle risposte. Gli amori trasgressivi sono un po’ complicati, ma sono quelli che ti piacciono perché forse sei un po’ masochista. Cerca di non stancarti troppo e occhio soprattutto alla giornata di domenica. Sul lavoro, chi vuole fare un cambiamento deve aspettare perché le risposte arriveranno col tempo. Tutto, dal mese di maggio, sarà più semplice per i nati sotto il segno del Cancro perché ora le stelle sono contrarie!

LEONE – Tre stelle per il Leone. In amore le novità ci sono, ma tu sei un po’ diffidente e stai osservando le persone attorno a te. Non riesci a farti capire, forse hai bisogno di affetto: d’altra parte, tu ti concedi solo quando ti senti apprezzato. Sul lavoro, Saturno è contrario, ma tu sei stato in grado già in passato di superare molti ostacoli. Ora c’è un altro incarico da prendere e tante cose da fare e chiarire: occhio ai confronti con il capo!

VERGINE – Quattro stelle per il segno della Vergine. L’amore si sta risvegliando, ma se non è accaduto nulla di nuovo forse è perché hai paura di innamorarti. Nell’ultimo periodo sei stato troppo preso dal lavoro, ora però devi approfittare di questo transito di Venere, che sarà attivo fino a febbraio, per lasciarti andare a belle emozioni. Sul lavoro, incontri importanti da programmare. Forse un contratto si può mettere in discussione, ma se ne parlerà meglio tra maggio e giugno. I cambiamenti sono dietro l’angolo!

BILANCIA – Tre stelle per il segno della Bilancia. In amore ci sono troppe polemiche, forse stai cercando qualcosa che non esiste e questa è una settimana di transizione. Venere è contraria e tu continui ad essere indeciso. Occhio alla giornata di domenica e attento a valutare le storie che nascono ora, ogni caso è a sé. Sul lavoro, buone prospettive all’orizzonte con il Sole che è dalla tua parte. Vorresti cambiare qualcosa, questo sì, ma ora non è facile: devi mantenere la calma soprattutto a inizio settimana!

SCORPIONE – Tre stelle per il segno dello Scorpione. Hai voglia di lasciarti andare all’amore e ora puoi farlo sfruttando la Luna che da dopo martedì sarà dalla tua parte. Gli incontri sono favoriti e anche chi vuole storie part-time verrà soddisfatto, ma non dovrà pretendere troppo. Anzi, forse è meglio vivere tutto alla giornata! Sul lavoro, hai voglia di cambiamenti, ma devi fare tutto con calma e prudenza. Basta con l’agitazione, soprattutto nella giornata di martedì. Non sei difficoltà. Anzi, i contratti e le possibilità ci sono, ma devi dare tempo al tempo!

SAGITTARIO – Quattro stelle per il segno del Sagittario. In amore non riesci a stare con le mani in mano e ora un sentimento può nascere all’improvviso. Forse ti intrigano due persone contemporaneamente, una per il fisico e l’altra per la mente, ma dovresti trovare quella che incarna tutti i tuoi desideri. Non fare il duro e non giocare a braccio di ferro con chi non merita neanche la tua attenzione. Sul lavoro, ora tutto si riprende, ma occhio alla forma fisica. La settimana promette bene ed è interessante per far partire nuovi progetti!

CAPRICORNO – Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore per te non è facile lasciarsi andare, hai sempre paura di rimanerci male, ma ora se hai voglia di vivere qualcosa devi farti avanti. L’iniziativa deve essere tua perché Venere è nel tuo segno e devi approfittarne. Sul lavoro, è arrivato il momento di farsi valere. Chi ha iniziato un apprendistato nell’autunno scorso ora sta meglio perché le soluzioni stanno arrivando e le nuove proposte si possono avanzare soprattutto nella giornata di martedì!

ACQUARIO – Tre stelle per l’Acquario. In amore c’è una fase di recupero in corso. O meglio, tu hai voglia di innamorarti, ma hai anche paura a legarti troppo a una persona. Possono nascere così delle storie part-time, con persone legate a qualcuno o lontane. Il Sole è con te e ti rende ancora più attraente. Sul lavoro, cerca di farti valere: alcune situazioni vanno chiarite e c’è chi protesterà per soldi o contenziosi da risolvere. Favoriti i professionisti dalla primavera!

PESCI – Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. E’ arrivato il momento di tornare ad amare e ora chi è single può fare un nuovo incontro. Chi, invece, ha dovuto fare i conti con una separazione farebbe bene a buttarsi il passato alle spalle. Bene i nuovi intrighi, ultima parte del mese speranzosa: ma devi metterti in gioco. Sul lavoro, buone notizie in arrivo: se devi avanzare proposte fallo martedì, che è la giornata migliore. Alcune questioni di soldi sono da definire e c’è chi minaccia delle vertenze, ma bisogna mantenere la calma!

