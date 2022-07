oroscopo-settimanale-di-paolo-fox:-le-stelle-dal-1°-al-7-agosto

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Cari Ariete, cinque stelle per voi. Secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox un’ottima relazione vale la pena di essere raccontata ora. Siete coraggiosi, avete molta grinta, ma a volte commettete degli errori: cercate di mantenere la calma e di avvicinarvi a persone che vi incuriosiscono. Sul lavoro, vi aspettano grandi progetti: è meglio tenere tutto sotto controllo, senza farsi prendere da preoccupazioni ingiustificate!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cari Toro, tre stelle per voi. Secondo le previsioni dell’oroscopo della settimana prossima siete pieni di vitalità, ma attenzione: questo può diventare un ostacolo nelle relazioni. Le persone che non fanno il passo più lungo della gamba o che vi cercano solo quando vogliono qualcosa non sono più accettabili. Nel 2023 è importante pianificare il futuro sul lavoro, quindi iniziate subito. La vostra acutezza mentale è particolarmente elevata a metà settimana.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Cari Gemelli, quattro stelle per voi. Secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox sul fronte sentimentale, i giorni intorno a giovedì sono importanti, grazie all’aiuto di Venere. Non dovete abbandonare una storia, ma cercare chiarezza nel vostro cuore. Sul lavoro vi sentite coraggiosi e determinati, ma ricordate che anche i dettagli sono importanti e non vanno sottovalutati. Nelle prossime settimane dovrete fare delle scelte.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cari Cancro, quattro stelle per voi. Secondo la classifica settimanale di Paolo Fox a metà settimana la Luna e Venere saranno dalla vostra parte, quindi l’amore promette bene. Siete attratti dalle persone che vi tengono testa, ma ora dovete cercare dei complici. Cercate alleati! Sul lavoro siete in una fase di “riflessione”, per capire come procedere bene. Cercate di andare avanti! Buone notizie nel fine settimana.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Cari Leone, cinque stelle per voi. Secondo la classifica della prossima settimana di Paolo Fox visto ché Mercurio è in posizione favorevole dall’11 agosto, Venere lo sarà, l’amore offrirà vantaggi formidabili. Dovete portare a termine le storie che sono giunte alla loro conclusione, perché trascinarsi dietro associazioni non essenziali è inutile. Sul lavoro, potreste dover lottare per ottenere ciò che volete, ma sarebbe controproducente generare problemi. Insomma, l’ideale sarebbe evitare i litigi!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Cari Vergine, quattro stelle per voi. Per l’oroscopo della settimana prossima è il momento di prendere decisioni, soprattutto in vista dei mesi che si avvicinano. I single possono ora incontrare nuove persone, ma devono rimanere vigili. Volete innamorarvi, liberarvi e lasciarvi andare: ottima giornata mercoledì. Avete delle idee sul lavoro, dovete solo metterle in pratica. Potrete così guardare al futuro con fiducia e speranza.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Cari Bilancia, quattro stelle per voi. Per l’oroscopo di Paolo Fox siete romantici e desiderate liberare l’amore. Tuttavia, avete anche paura di sbagliare e di essere sbagliati. Smettete di pensare: se vi piace qualcuno, dovete agire, anche se avete poca fiducia in voi stessi. Al lavoro, la settimana si sta accumulando e Giove è sfasato. Mantenete la calma, soprattutto se avete già dovuto modificare qualcosa!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Cari Scorpione, tre stelle per voi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana Venere vi assiste nella prossima settimana, sia che vogliate fare nuove amicizie sia che vogliate dare libero sfogo alle vostre emozioni. Non dovrete però essere troppo severi o polemici nei vostri giudizi. Mercurio vi aiuterà nel lavoro a partire dal 4 agosto e nel fine settimana potrete chiarire alcune questioni di cuore. In agosto dovrete prendere una decisione fondamentale sul lavoro, ma potrete contare sull’aiuto di Mercurio. Se avete dovuto adattarvi, ritrovate l’equilibrio!

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Cari Sagittario, cinque stelle per voi. Paolo Fox nel suo oroscopo per la prossima settimana dovete allargare la vostra cerchia sociale, perché Mercurio vi favorisce. Seguite la corrente, ma non perdete tempo con persone che non vi interessano. Che ne dite di porre fine a iniziative che non vi sono vantaggiose? Al lavoro, state già immaginando obiettivi e mete future, visto che avete un surplus di proposte da sviluppare!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Cari Capricorno, quattro stelle per voi. Secondo l’oroscopo della prossima settimana vi chiedete se ne vale la pena o siete troppo impegnati per amare? Avete paura di lasciarvi andare alle emozioni e avete tante domande. Non avete tempo per amare e vi fate tante domande. Il mese prossimo qualcuno potrebbe sconvolgere la vostra vita. Al lavoro dovrete ricominciare da zero, ma ogni sforzo sarà ripagato. Solo che non lo sapete!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Cari Acquario, tre stelle per voi. Secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox volete stabilire un legame profondo con qualcuno senza affezionarvi troppo. Guardate dentro di voi, entrate in contatto con i vostri sentimenti e pensate a cosa potete fare questo fine settimana. Questo fine settimana sarete in grado di eliminare tutti i dubbi. Al lavoro siete creativi, ma potreste avere a che fare con qualcuno che non vi segue, che si rifiuta di riconoscere i vostri successi passati. Le vostre idee, oltre a tutto il resto, saranno meravigliose.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Cari Pesci, quattro stelle per voi. Per l’oroscopo della settimana prossima di Paolo Fox perché non dare sfogo alla vostra passione? Siete sempre disponibili, ma non potete essere un partner “crociato” nelle relazioni con gli altri. Dovete farvi valere. Mercoledì e giovedì i progetti di lavoro riprenderanno quota, mentre martedì sarà una buona giornata per le idee, che risulteranno vincenti. Potreste però dover fare i conti con qualche modifica!

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: le stelle dal 1° al 7 agosto scritto su Oroscopo Più da Redazione.