Orquestra comunitária de São José está com 60 vagas abertas; veja como se inscrever

As inscrições vão até o dia 29 de janeiro, por meio do site. Podem se inscrever candidatos de qualquer idade, desde que já tenham algum conhecimento musical. Orquestra comunitária de São José dos Campos abre vagas

A Orquestra Comunitária de São José dos Campos está com vagas abertas para interessados em fazer parte do grupo no primeiro semestre de 2023. Ao todo, são 60 vagas disponíveis.

Segundo a coordenação da orquestra, poderão participar músicos de qualquer idade, de adolescentes a idosos, desde que já toquem algum instrumento musical, como violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta transversal, clarinete, saxofone, trompa, trompete, trombone, tuba, piano, bateria e percussão.

Os interessados devem se inscrever até o dia 29 de janeiro, por meio do site da instituição. É necessário gravar um vídeo tocando um instrumento de livre escolha e preencher um cadastro, para a equipe possa fazer a seleção.

Os candidatos que forem aprovados, a partir de fevereiro já devem participar dos ensaios da orquestra, que acontecem sempre às quintas-feiras, das 18:30h às 21:30h, além de se apresentar nos concertos que a orquestra organizar ou for convidada.

A Orquestra Comunitária de São José é regida pelo Maestro Bartolomeu Vaz e conta com o apoio voluntariado de profissionais que atuam como monitores, oferecendo suporte na formação musical, de forma gratuita para estudantes de música e músicos amadores.

