Orquestra Jovem Circuito das Águas abre 80 vagas para aulas de música gratuitas em Amparo

Interessados em aprender violino, viola de arco e violoncelo devem se candidatar via formulário entre os dias 6 e 17 de fevereiro. Aulas terão início no dia 11 de março. Orquestra Jovem Circuito das Águas abre vagas para aulas de música

Lucas Ribeiro

A Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJCA) de Amparo (SP) abre, nesta segunda-feira (6), as inscrições para cursos gratuitos de violino, viola de arco e violoncelo. Ao todo, serão oferecidas 80 vagas para crianças, jovens e adultos, de 10 a 60 anos de idade.

Os interessados devem se inscrever até o dia 17 de fevereiro, via formulário ou pelo telefone (19) 98849-6226. Não é necessário ter conhecimento musical prévio para participar dos cursos e o início das aulas está previsto para 11 de março.

As aulas ocorrerão aos sábados, entre 9h e 14h, na Escola Estadual Rangel Pestana, localizada no centro de Amparo. Divididos em turmas, os alunos terão atividades com duração de duas a três horas.

Os estudantes, nivelados previamente, frequentarão aulas de instrumento, prática em grupo e educação física para músicos.

Alunos da Orquestra Jovem Circuito das Águas em apresentação realizada em edições anteriores

Tiago Azevedo

Processo seletivo

Com o objetivo de reconhecer candidatos com maior interesse pelo aprendizado musical e dividir os grupos de acordo com os conhecimentos prévios de cada aluno, os iniciantes sem conhecimento musical passarão por uma aula experimental nos dias 25 de fevereiro e 4 de março, a partir das 9h.

Já os alunos que já possuem algum conhecimento musical serão submetido a um teste instrumental prático no dia 25 de fevereiro às 10h.

Como ocorreu nas edições anteriores, candidatos com menor renda têm prioridade no acesso aos instrumentos do projeto e as demais vagas serão preenchidas por quem já possui o equipamento. Outros critérios de desempate poderão ser a distância do endereço informado e a ordem de inscrição. Haverá também lista de espera para substituir possíveis desistências.

Após o término das inscrições, a coordenação do projeto entrará em contato para confirmar participação na primeira aula.

Serviço

Inscrições para o Projeto Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA)

Inscrições: de 6 a 17 de fevereiro, via formulário ou pelo telefone (19) 9.8849-6226

Número de vagas: 80

Início das aulas: 11 de março

Local das aulas: Escola Estadual Rangel Pestana

Endereço: Praça Meireles Reis, 153, Centro, Amparo

E-mail para contato: contato.ojca@gmail.com

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Mata