orquestra-jovem-de-sergipe-abre-mais-de-50-vagas-para-novos-alunos

Inscrições devem ser feitas presencialmente. Jovens do bairro Santa Maria e 17 de Março participam do projeto

Orquestra Jovem de Sergipe/Arquivo

O Projeto Orquestra Jovem de Sergipe está com inscrições abertas, desta terça-feira (28) até a sexta (3), para 52 vagas para novos alunos, moradores dos bairros Santa Maria e 17 de Março, em Aracaju, que tenham entre 7 e 16 anos.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

7 a 9 anos: musicalização (15 vagas);

10 a 14 anos: flauta transversal (5 vagas), clarinete (3 vagas), fagote (1 vaga), violoncelo (6 vagas) e percussão (14 vagas);

11 a 15 anos: contrabaixo (2 vagas);

11 a 16 anos: viola (6 vagas).

Como se inscrever

Para concorrer, os responsáveis pelas crianças e adolescentes interessados em participar do projeto devem comparecer ao Espaço Cuidar, na rua B9, sem número, no conjunto Valadares, no Bairro Santa Maria das 8h às 11h30, e das 14h às 17h30. São necessários a cópia de RG e CPF, do candidato e do responsável, cópia do comprovante de residência atualizado, a declaração escolar e o boletim de 2022.

