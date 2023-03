Orquestra Sinfônica de Piracicaba abre temporada 2023 no Teatro do Engenho neste sábado

Distribuição de ingressos gratuitos pela internet começa nesta quarta-feira. Regência da Orquestra Sinfônica fica por conta do alemão Knut Andreas

Rodrigo Alves

A Orquestra Sinfônica de Piracicaba (OSP) realiza os primeiros concertos da temporada 2023 neste sábado (18), no Teatro Municipal Erotídes de Campos (Teatro do Engenho). As apresentações são às 16h e às 19h, com entrada gratuita – e a retirada de ingressos começa nesta quarta (15).

As apresentações são sob regência do maestro alemão Knut Andreas, diretor artístico e regente titular do conjunto. A 5ª Sinfonia de Shostakovich, uma das mais conhecidas do repertório sinfônico do século 20, faz parte do programa.

Segundo a OSP, a “Sinfonia N° 5 em ré menor, op. 47” foi composta pelo russo Dmitri Shostakovich em 1937, para agradar o regime comunista, durante um dos períodos mais aterrorizantes da história soviética para os artistas.

Shostakovich tinha 31 anos e a obra lhe alçou ao título de principal compositor de seu país, posição que ocupou até sua morte, em 1975. “Esta sinfonia marca um momento especial na vida do compositor, que teve muitos problemas com o ditador Stalin. Sem usar as palavras, ele dá uma resposta às restrições políticas impostas pelo regime”, contextualiza Knut Andreas.

Segundo Knut Andreas, a obra exige dedicação máxima dos músicos e coesão do conjunto. “É uma das sinfonias mais importantes do século 20 e traz uma orquestra muito grande ao palco, com momentos de intimidade e também de um som muito forte, que, às vezes, pode até assustar o ouvinte”, completa o maestro.

De Arvo Pärt, a OSP também apresenta a composição “Fratres para cordas e percussão”. Segundo Knut Andreas, é provavelmente a primeira vez que a peça é apresentada em Piracicaba.

“É uma música lenta, que demonstra a sonoridade das cordas. É agradável, com alguns momentos da percussão mais frenética e, em outros, de quietude sublime”, diz Knut Andreas. Fratres, que significa irmãos, em latim, foi composta em 1977.

Para integrar o repertório do primeiro concerto de 2023 da OSP, o maestro escolheu ainda a obra do compositor alemão Ludwig van Beethoven, “Abertura Fidelio em mi menor, op. 72c”.

Maestro Knut Andreas, da Alemanha, em Piracicaba

Ingressos

A retirada dos ingressos deve ser feita pela plataforma megabilheteria.com, a partir das 10h20 de quarta (15), sendo limitada a dois ingressos por CPF cadastrado.

A capacidade do Teatro é de 422 lugares por sessão. Os concertos estão previstos até o mês de dezembro e a programação completa está disponível no novo site oficial da OSP, o osp.art.br, além das redes sociais da Orquestra.

A OSP incentiva o público a doar alimentos para o Fundo Social de Solidariedade, que podem ser entregues na entrada do espetáculo. Desta vez, a necessidade é de itens enlatados: milho, ervilha ou molho de tomate.

Serviço

O quê: Concerto de abertura da temporada 2023 da OSP

Quando: Sábado (18), às 16h e às 19h

Onde: Teatro Erotídes de Campos (Av. Dr. Maurice Allain, 454, Engenho Central)

Quanto: Entrada gratuita (retirada de ingressos pelo megabilheteria.com a partir desta quarta, às 10h20)

