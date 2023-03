Orquestra Sinfônica de Santos abre a temporada 2023 nesta quinta-feira; confira a programação

A estreia da temporada trará “Sonatina, às 20h30, no Teatro Municipal Braz Cubas. Orquestra Sinfônica de Santos se apresenta nesta quinta-feira (30), no Teatro Municipal Braz Cubas

Isabela Carrari/Prefeitura de Santos/Divulgação

A Orquestra Sinfônica de Santos, no litoral de São Paulo, começa a temporada 2023 nesta quinta-feira (30), às 20h30. Segundo a prefeitura, serão realizados 15 concertos ao longo do ano, e o público vai poder conferir repertório bem variado, do erudito ao hip-hop. (Veja a programação completa abaixo).

A estreia da temporada trará “Sonatina”, composta por Edino Krieger, com a orquestração do maestro Aylton Escobar e o “Concerto para Orquestra”, de Bela Bartók. A apresentação será no Teatro Municipal Braz Cubas, na Avenida Pinheiro Machado, 48, no bairro Vila Mathias.

Em nota, a administração municipal informou que os destaques deste ano vão para o concerto especial, em agosto, na Praça Mauá, e para uma apresentação na Semana Consciência Negra, em novembro, onde irão unir a música clássica e o hip-hop.

Para encerrar a temporada, na faixa de areia na Praia do Gonzaga, haverá o concerto de Réveillon e homenagens aos 60 anos de carreira da Rita Lee.

Programação

30 de março, no Teatro Municipal Braz Cubas

“Sonatina”, de Edino Krieger, com orquestração do maestro Aylton Escobar

“Concerto para Orquestra”, de Bela Bartók

27 de abril, no Teatro Municipal Braz Cubas

“Sinfonia 3”, de Nilsen

“Concerto para Cello”, de Saint Säens

31 de maio, no Teatro Municipal Braz Cubas

“Sinfonia”, de Chausson

“Quadros”, de Ravel

29 de junho, no Teatro Municipal Braz Cubas

“Réquiem”, de Mozart

23 de julho, no Festival de Inverno de Campos do Jordão

“Sinfonia 4 – Romeu e Julieta”, de Tchaikovsky

27 de julho, no Sesc

Santos Jazz Festival (repertório a definir)

5 de agosto, na Praça Mauá

Com cantor convidado ainda não divulgado

31 de agosto, no Teatro Municipal Braz Cubas

“Sinfonia 9”, de Shostakovich

“Tristão”, de Wagner

28 de setembro, local a definir

Ópera Cavalleria Rusticana

26 de outubro, no Teatro Municipal Braz Cubas

“P. I’amour”, de Chausson

“Sheherazade”, de Korsakov

1º de novembro, local a definir

Santos Criativa Festival Geek

20 de novembro, no Sesc

Consciência Negra (repertório a definir)

30 de novembro, no Teatro Municipal Braz Cubas

“Sinfonia 2”, de Mahler

17 de dezembro, no Teatro Municipal Braz Cubas

“Magnificat”, de Rutter

“Arranjo Natalino”, de Petri

31 de dezembro, na Praia do Gonzaga

Homenagem aos 60 anos de carreira de Rita Lee

